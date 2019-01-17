Водитель спас 2-летнюю кроху, которая выпала из авто, но мать не заметила этого

Спасителем малышки, оказавшейся на дороге в Манкейто, США, стал Чед Мок. Позже он рассказал об инциденте, который попал на его видеорегистратор, в "Фейсбуке".

Страшное видео быстро стало вирусным, набрав более 800 тыс. просмотров. На его кадрах видно, как из едущей перед Чедом машины на асфальт падает ребёнок в детском кресле, пишет foxnews.com. При этом автомобиль притормаживает на светофоре, дверь закрывается, и он уезжает.

Чед, ставший невольным свидетелем, поспешил на помощь ребёнку, остановив другие автомобили на дороге. Как позже выяснилось, это была двухлетняя девочка. Ей очень повезло: сиденье чудом приземлилось набок — и, по словам прибывших на место спасателей, малышка не пострадала.

Если бы это не произошло у меня на глазах, я бы никогда не поверил... С ребёнком всё в порядке. <...> Очень повезло! Чед Мок

Мать вернулась за малышкой только спустя 20 минут, когда наконец поняла, что ребёнок пропал. Сейчас инцидент расследуют полицейские. По их словам, мать, скорее всего, пристегнула девочку к детскому креслу, но не закрепила его должным образом в машине. При этом пользователи в комментариях говорят слова благодарности Чеду и советуют полицейским как следует проверить родителей.

Чед, я так рада, что ты был там, чтобы помочь этому бедному ребёнку! Как страшно! Lisa Mock Stump