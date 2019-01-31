Опасный наставник. Как спасти ребёнка от травли учителей?

Опасный наставник. Как спасти ребёнка от травли учителей?

Фото: © Shutterstock

3
Лайф узнал у экспертов, что нужно делать, если учитель в школе издевается над вашим ребёнком.

Обратите внимание на своего ребёнка

Если в течение нескольких дней ребёнок находится в подавленном настроении, отказывается идти в школу, боится, придумывает разные отговорки, чтобы не идти на учёбу, — это сигнал, что с ним что-то не так. Аккуратно расспросите о том, что его тревожит.

Семейный психолог Евгения Подурова предупреждает, что в период подавленности дети очень уязвимы и ранимы. Нужно быть очень осторожными в словах и интонациях, чтобы ребёнок не закрылся и рассказал о своих переживаниях.

Найдите правильные слова

Важно говорить ребёнку: "Я с тобой", "Я тебя выслушаю". Врач-психиатр Анна Басова отмечает: малыш должен ощущать, что родители всегда на его стороне, что он всегда может обратиться к ним за поддержкой или советом.

Уточните правдивость детских слов

Иногда школьники могут наговаривать на учителей или одноклассников, чтобы не ходить на учёбу. Обвинять их в том, чего на самом деле нет. Не показывайте ребёнку, что вы не верите его словам, они могут оказаться правдой. Но всё-таки уточните у родителей одноклассников и у классного руководителя, существует ли проблема на самом деле, рекомендует Евгения Подурова.

Объясните ребёнку, что он не виноват

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Взрослые склонны обвинять детей во всех школьных проблемах. Некоторые родители считают, что учителя всегда правы. Это абсолютно неверная позиция. Важно, как отмечают психологи, сказать ребёнку: "Я на твоей стороне, но, пока я за тебя отвечаю, мне нужно узнать всю информацию о твоих проблемах". Задайте ребёнку вопросы о его переживаниях: когда они начались, кто ещё об этом знает, с кем он делится своими мыслями.

Поговорите с "тем самым" учителем

Разговор с возможным виновником переживаний малыша должен быть непредвзятым, советует заместитель директора Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Анна Басова. Лучше задавать прямые вопросы учителю и объяснить ему проблему, которая появилась у вашего чада. Обратите внимание, насколько учитель понимает глубину проблемы.

Если вы чувствуете, что ваш ребёнок говорил правду и учитель действительно относится к нему агрессивно, не затягивайте разрешение ситуации. Обратитесь в администрацию школы и к школьному психологу, чтобы помочь своему ребёнку.

Пообщайтесь с родителями одноклассников

Увольнение учителя или временное отстранение его от преподавания — это не всегда выход, считает Евгения Подурова. Одноклассники уже "заведены" на травлю одного из сверстников, поэтому уход учителя их вряд ли успокоит. Они будут продолжать третировать и унижать школьника. Привлеките родительский совет класса или школы. Мамы и папы должны донести до своих детей, что такое хорошо и что такое плохо.

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Выходите на разговор с администрацией школы

Если родители считают, что со стороны учителя есть агрессия по отношению к ребёнку, обязательно нужно идти к директору школы, завучу или педагогическому совету. Руководство учебного заведения должно решить конфликт, отстранить учителя и помочь вашему ребёнку справиться с психологической травмой.

Обратитесь к психологу

Если родители заметили систематические переживания у ребёнка, плохое настроение, плохую успеваемость в школе, страхи и другое негативное поведение, необходимо обратиться к психологу. У родителей не всегда есть время, чтобы правильно подобрать слова и выслушать ребёнка.

По мнению Анны Басовой, можно попросить школьного психолога понаблюдать, как ваш ребёнок общается со сверстниками. Психолога для консультаций вашего малыша лучше выбирать по рекомендациям и квалификации специалиста. Психика ребёнка очень подвижна, поэтому психолог должен уметь разговаривать с детьми и подбирать правильное лечение.

Не замалчивайте!

Ни в коем случае, как отмечают специалисты, нельзя спускать ситуацию на тормозах. Говорить ребёнку: "Потерпи", "Это временно" или "Ничего страшного" — нельзя. Своей холодностью вы загоняете ребёнка в ещё большие психологические проблемы, которые со временем будут только усугубляться и негативно скажутся на его жизни. Главное — не упустите время и не ждите, что проблема разрешится сама по себе.

Автор:
НХ
Наталия Хомякова
  • Популярные
  • По времени
Публикации
не найдены
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×