Опасный наставник. Как спасти ребёнка от травли учителей?

Лайф узнал у экспертов, что нужно делать, если учитель в школе издевается над вашим ребёнком.

Обратите внимание на своего ребёнка

Если в течение нескольких дней ребёнок находится в подавленном настроении, отказывается идти в школу, боится, придумывает разные отговорки, чтобы не идти на учёбу, — это сигнал, что с ним что-то не так. Аккуратно расспросите о том, что его тревожит.

Семейный психолог Евгения Подурова предупреждает, что в период подавленности дети очень уязвимы и ранимы. Нужно быть очень осторожными в словах и интонациях, чтобы ребёнок не закрылся и рассказал о своих переживаниях.

Найдите правильные слова

Важно говорить ребёнку: "Я с тобой", "Я тебя выслушаю". Врач-психиатр Анна Басова отмечает: малыш должен ощущать, что родители всегда на его стороне, что он всегда может обратиться к ним за поддержкой или советом.

Уточните правдивость детских слов

Иногда школьники могут наговаривать на учителей или одноклассников, чтобы не ходить на учёбу. Обвинять их в том, чего на самом деле нет. Не показывайте ребёнку, что вы не верите его словам, они могут оказаться правдой. Но всё-таки уточните у родителей одноклассников и у классного руководителя, существует ли проблема на самом деле, рекомендует Евгения Подурова.

Объясните ребёнку, что он не виноват

Взрослые склонны обвинять детей во всех школьных проблемах. Некоторые родители считают, что учителя всегда правы. Это абсолютно неверная позиция. Важно, как отмечают психологи, сказать ребёнку: "Я на твоей стороне, но, пока я за тебя отвечаю, мне нужно узнать всю информацию о твоих проблемах". Задайте ребёнку вопросы о его переживаниях: когда они начались, кто ещё об этом знает, с кем он делится своими мыслями.

Поговорите с "тем самым" учителем

Разговор с возможным виновником переживаний малыша должен быть непредвзятым, советует заместитель директора Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Анна Басова. Лучше задавать прямые вопросы учителю и объяснить ему проблему, которая появилась у вашего чада. Обратите внимание, насколько учитель понимает глубину проблемы.

Если вы чувствуете, что ваш ребёнок говорил правду и учитель действительно относится к нему агрессивно, не затягивайте разрешение ситуации. Обратитесь в администрацию школы и к школьному психологу, чтобы помочь своему ребёнку.

Пообщайтесь с родителями одноклассников

Увольнение учителя или временное отстранение его от преподавания — это не всегда выход, считает Евгения Подурова. Одноклассники уже "заведены" на травлю одного из сверстников, поэтому уход учителя их вряд ли успокоит. Они будут продолжать третировать и унижать школьника. Привлеките родительский совет класса или школы. Мамы и папы должны донести до своих детей, что такое хорошо и что такое плохо.

Выходите на разговор с администрацией школы

Если родители считают, что со стороны учителя есть агрессия по отношению к ребёнку, обязательно нужно идти к директору школы, завучу или педагогическому совету. Руководство учебного заведения должно решить конфликт, отстранить учителя и помочь вашему ребёнку справиться с психологической травмой.

Обратитесь к психологу

Если родители заметили систематические переживания у ребёнка, плохое настроение, плохую успеваемость в школе, страхи и другое негативное поведение, необходимо обратиться к психологу. У родителей не всегда есть время, чтобы правильно подобрать слова и выслушать ребёнка.

По мнению Анны Басовой, можно попросить школьного психолога понаблюдать, как ваш ребёнок общается со сверстниками. Психолога для консультаций вашего малыша лучше выбирать по рекомендациям и квалификации специалиста. Психика ребёнка очень подвижна, поэтому психолог должен уметь разговаривать с детьми и подбирать правильное лечение.

Не замалчивайте!

Ни в коем случае, как отмечают специалисты, нельзя спускать ситуацию на тормозах. Говорить ребёнку: "Потерпи", "Это временно" или "Ничего страшного" — нельзя. Своей холодностью вы загоняете ребёнка в ещё большие психологические проблемы, которые со временем будут только усугубляться и негативно скажутся на его жизни. Главное — не упустите время и не ждите, что проблема разрешится сама по себе.