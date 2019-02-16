Ненавидите утренники в детсадах? Тогда посмотрите на эту 6-летнюю старушку

Семейные фотоальбомы таких ребят всегда вызывают зависть и восхищение, потому что, глядя на эти снимки, сразу можно заметить фантазию детей и старание родителей. А что в семье главное? Командная работа!

Особое веселье у людей всегда вызывают детишки, которые пытаются притворяться взрослыми. Именно поэтому, когда пользователь LeCrushinator выложил на Reddit пост со своей дочерью, тот мгновенно набрал популярность и лайки.

"В свой сотый день в детском саду малышка захотела прийти как столетняя богатая леди".

"Ни секунды не сомневаясь, жена с тёщей решили ей в этом помочь и принялись за макияж".

"Для создания костюма дамы вдохновлялись образом Йетты Розенберг — героини сериала "Няня", который дочь просто обожает".

"Одноклассники и учителя просто не отходили от неё весь день, все были в полном восторге от её вида".

"А вот так она выглядит в обычной жизни — без косметики, укладки и шикарных леопардовых лосин".

"Но это происходит не в первый раз. Когда крохе было три года, она решила, что хочет быть принцессой Дарт Вейдер. А нам пришлось соответствовать".

В комментариях пользователи Сети не могли скрыть своего восторга, кому-то малышка напомнила его бабушку, кто-то делился похожими историями, а кто-то расстраивался, что в его детстве не было такого веселья.

"Босс-молокосос, или Что будет, если оставить младенца наедине с отцом: 7 фото"