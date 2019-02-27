Штамм смерти. Каждый десятый ребёнок в РФ умирает из-за последствий ротавируса

Ежегодно заболеваемость острой диареей возрастает на 8–10%. Чем опасна эта болезнь и нужна ли вакцинация от ротавирусной инфекции?

С 2010 года заболеваемость острой диареей ежегодно возрастает на 8–10%. В 90–95% случаев диарею вызывает ротавирус. Такие данные приводит заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии по научной работе, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.

— Самая большая опасность ротавирусной инфекции — обезвоживание. Именно оно в большинстве случаев приводит к летальному исходу. 10–15% пневмоний, отитов, гепатитов и некоторых других заболеваний — последствия ротавируса, — добавляет профессор.

Какие последствия ротавируса могут быть?

Обезвоживание В большинстве случаев приводит к летальному исходу. Фото: © Pixabay

Вирусный миокардит У 15% детей после ротавируса появляется слабость и одышка. Нужно сдать анализы крови на АСТ и КФК. Сделать ЭКГ. Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Патология желудочно-кишечного тракта В 25,5% случаев после ротавирусной инфекции у человека любого возраста формируется это заболевание. Фото: © Shutterstock

Простуда Если ребёнок за год трижды переболел ротавирусом, болезнь проявляется как простуда. Вирус передаётся детям и взрослым. Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Нужна ли вакцинация от ротавирусной инфекции?

По мнению Александра Горелова, необходимо прививать детей от ротавируса. Вакцинация позволила снизить заболеваемость и смертность от ротавирусной инфекции во Франции, США, Финляндии, странах Латинской Америки, отметил профессор.

В то же время врач-иммунолог Елена Смирнова считает детскую вакцинацию крайне опасной мерой. По её мнению, аллергии, аутизм, астма и другие хронические заболевания — это следствие вакцинации населения.

— На детский организм прививки могут повлиять по-разному: одни заболеют, другие смогут наладить своё здоровье за счёт сильного иммунитета, а третьи умрут. Пользы от вакцинации нет, — полагает эксперт.