Штамм смерти. Каждый десятый ребёнок в РФ умирает из-за последствий ротавируса
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С 2010 года заболеваемость острой диареей ежегодно возрастает на 8–10%. В 90–95% случаев диарею вызывает ротавирус. Такие данные приводит заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии по научной работе, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.
— Самая большая опасность ротавирусной инфекции — обезвоживание. Именно оно в большинстве случаев приводит к летальному исходу. 10–15% пневмоний, отитов, гепатитов и некоторых других заболеваний — последствия ротавируса, — добавляет профессор.
Какие последствия ротавируса могут быть?
Обезвоживание
В большинстве случаев приводит к летальному исходу.
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Вирусный миокардит
У 15% детей после ротавируса появляется слабость и одышка. Нужно сдать анализы крови на АСТ и КФК. Сделать ЭКГ.
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Патология желудочно-кишечного тракта
В 25,5% случаев после ротавирусной инфекции у человека любого возраста формируется это заболевание.
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Простуда
Если ребёнок за год трижды переболел ротавирусом, болезнь проявляется как простуда. Вирус передаётся детям и взрослым.
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Нужна ли вакцинация от ротавирусной инфекции?
По мнению Александра Горелова, необходимо прививать детей от ротавируса. Вакцинация позволила снизить заболеваемость и смертность от ротавирусной инфекции во Франции, США, Финляндии, странах Латинской Америки, отметил профессор.
В то же время врач-иммунолог Елена Смирнова считает детскую вакцинацию крайне опасной мерой. По её мнению, аллергии, аутизм, астма и другие хронические заболевания — это следствие вакцинации населения.
— На детский организм прививки могут повлиять по-разному: одни заболеют, другие смогут наладить своё здоровье за счёт сильного иммунитета, а третьи умрут. Пользы от вакцинации нет, — полагает эксперт.
Ранее Лайф о том, какие плюсы и минусы эксперты видят в детских прививках.
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