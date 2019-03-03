Как защитить ребёнка от травли сверстниками

Известная фигуристка Ирина Слуцкая поделилась в соцсети случаем травли своего ребёнка в школе. Лайф узнал у экспертов, как справиться со школьным буллингом.

Известная фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала в своём инстаграме текст, в котором обращается к мамам, чьи дети столкнулись с травлей в школе и на тренировках. При этом Слуцкая напрямую не говорит о том, что именно её дочь подверглась травле, но обращает внимание родителей, что не знает, как поступить в этой ситуации.

— Ваша реакция? Поговорить со своим чадом и объяснить, что эти высказывания некультурны или что они неразумны и тот ребёнок в принципе не особо понимает? Или подойти самой и сказать пару ласковых и маме, и ребенку? Как поступили бы вы? — обращается Ирина Слуцкая к своим подписчикам.

Что делать родителям, если ребенка травят в школе?

Следите за поведением ребенка Если он подавленный, не хочет идти в школу, отказывается делать уроки — у него есть проблемы в школе. Фото: © Shutterstock

Угнетённое состояние может быть не только в школе, но и дома. Некоторые дети могут начать отказываться от еды, развлечений, привычных занятий, если в школе над ними издеваются. Детский психолог Ирина Баева отмечает, что дети не могут скрывать или "отыгрывать" свои переживания, делая вид, что всё хорошо.

Поговорите с ребёнком Важно подобрать правильные слова, не нападать с расспросами, а показать, что вы на его стороне. Фото: © Shutterstock

Психотерапевт Анна Таипова отмечает, что лучше начинать разговор с чего-то отвлечённого. Расскажите ребёнку, что недавно смотрели фильм, как мальчика или девочку травили в школе. И задайте вопрос: "А у вас есть такое в классе?"

Поговорите с учителями Узнайте у педагогов: отличается ли поведение ребёнка от того, как он вёл себя раньше. Фото: © Shutterstock

Учителя и администрация школы обычно замечают резкие изменения в поведении ребёнка. Можно проконсультироваться со школьным психологом, возможно, он заметил перемены в настроении и общении детей, рекомендует Ирина Баева.

Соберите родительский совет Если вы убедились, что вашего ребёнка травят в школе — поговорите с родителями одноклассников. Фото: © Shutterstock

Постарайтесь донести до них свою позицию. Но постарайтесь обойтись без нападок и агрессии. Со взрослыми людьми нужно разговаривать уверенно и доходчиво.

Обратитесь к психологу Если не получается поговорить со своим ребёнком, объяснить ему, что он ни в чём не виноват — обратитесь к специалисту. Фото: © Shutterstock

По мнению Анны Таиповой, компетентный специалист сможет изменить восприятие проблемы вашего ребёнка. Он поможет ему разобраться в переживаниях и не заниматься самоуничижением.

Не спускайте на тормозах Самое страшное — сделать вид, что ничего не произошло. Фото: © Shutterstock

Будьте рядом со своим ребёнком, когда ему хорошо и когда ему плохо. Станьте ему другом, советуют эксперты. Тогда ваш малыш будет счастлив. А вы будете за него спокойны.