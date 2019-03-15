Здоровье стоит денег. Кто ответит за заражение детей на Амуре гепатитом

Более сотни детей в онкологической клинике Благовещенска заразили гепатитом С. Лайф разбирался, кто должен отвечать за этот вопиющий случай и на какую компенсацию могут рассчитывать семьи пострадавших.

В онкологическом отделении Амурской областной клинической больницы Благовещенска детей на протяжении нескольких лет заражали гепатитом С. В конце 2018 года местные власти говорили о 26 заражённых. Но после появления этой информации в СМИ десятки родителей сообщили, что их онкобольные дети также были заражены гепатитом С в этой больнице.

Первые случаи заражения произошли ещё в 2009 году, когда мама одного из пациентов обратилась в СМИ. У её ребёнка, как сообщает "Коммерсант", был обнаружен гепатит С и гепатит В.

В 2018 году Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование после многочисленных заявлений родителей заражённых детей в Роспотребнадзор.

Миллионы за здоровье

В марте этого года несколько семей обратились с досудебной претензией в детскую больницу, чтобы им выплатили компенсацию морального ущерба: 10–15 миллионов рублей для каждой семьи.

Сумма, которую запрашивают родители, вполне оправданна. По словам президента Лиги защиты прав пациентов Александра Саверского, такое серьёзное заболевание, как гепатит С, может привести к самым страшным исходам, особенно когда оно протекает на фоне онкологии. Причём даже этой суммы может быть недостаточно.

— Родители вправе компенсировать потраченные на лечение средства. Возможно, это будут деньги из городского бюджета. Возможно, за компенсацию ущерба будет отвечать регион, — добавил эксперт.

На сегодняшний день источник заражения не найден. Эксперты предполагают, что проблема может быть в станции переливания крови больницы, где на протяжении нескольких лет кровь не проверяли должным образом, а теперь из-за этой халатности страдают дети.

— В рамках уголовного дела будут проводиться многочисленные экспертизы, но найти конкретных виновных будет очень сложно. Поэтому родителям нужно требовать денежную компенсацию, но не ждать, что преступники окажутся за решёткой, — сказал Лайфу адвокат Дмитрий Айвазян. — Это реальная сумма, однако заполучить её из бюджета региона будет сложно. Я работал в Хабаровском крае, там за убийство человека присуждали компенсацию в лучшем случае 200 тыс. рублей.

Кровь с заразой

— Я называю гепатит С "ласковым убийцей". Потому что острый период протекает довольно легко и незаметно, но последствия его ужасны: он тяжело поражает печень, переходит в цирроз и в злокачественные опухоли, — рассказал директор Института вирусологии РАМН Дмитрий Львов.

В Благовещенске гепатит С был передан детям, которым уже поставили диагноз "онкология". Для них приобретённое в больнице страшное заболевание может стать непосильным испытанием.

— Вылечить гепатит С сегодня можно. Но это, во-первых, очень дорого. А во-вторых, очень сложно. Врач должен выстроить серьёзную терапию, которой пациент обязан строго придерживаться. Зачастую эта болезнь становится хронической, — добавил врач.

Гепатит С не передаётся воздушно-капельным и половым путём. Приобрести это заболевание можно только через переливание крови и грязный шприц. Поскольку в других больницах Благовещенска заражённых детей вирусом этого типа не обнаружено, пациенты Амурской области и соседних регионов могут не бояться заражения.

Ошибка ценой в жизнь

— Настолько массовых случаев заражения в современной России ещё не случалось. Были единичные ситуации, когда при переливании крови пациенты приобретали новые диагнозы, но чтобы больше сотни человек, ещё и дети, — никогда. Это кошмар, — заявил Александр Саверский.

Так, в 2005 году в Воронеже, привёл пример эксперт, в родильном доме 21-летней женщине была перелита кровь ВИЧ-инфицированного донора. Как утверждают воронежские врачи, на момент сдачи крови донор ещё не знала о своём диагнозе, а методы анализа крови 2005 года не позволяли на 100% выявить вирус. Пострадавшая смогла добиться компенсации за причинённый ущерб в 3,5 миллиона рублей.