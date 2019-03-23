Родители хвастаются в Twitter странными причёсками детей, и всё из-за одной мамы

Эйприл Кастильо, мама 4-летней Этлентис, посчитала, что в День сумасшедших причёсок её дочь должна затмить всех в школе. Выбор пал на диснеевских принцесс, а точнее — на одну конкретную, ведь в семье все любят морскую тематику, пишет Daily Mail.

Снимками малышки поделилась в "Твиттере" её сестра Ариель. В комментах девочек поддержали такие же целеустремлённые мамы, которые не ищут лёгких путей. И с их помощью пост сразу набрал 745 тыс. лайков и 136 тыс. репостов.

"У моей сестрёнки в школе объявили День сумасшедших причёсок, и мама очень хотела, чтобы она выиграла!"

"Моя мама тоже хотела, чтобы моя 5-летняя сестрёнка победила в конкурсе".

"Признаюсь честно, я тоже одна из таких ненормальных мам... Но мы хотели не победить, а просто повеселиться".

"Моя дочь просто обожает радугу. Ну, думаю, это заметно..."

"А это наш вариант для Дня сумасшедших причёсок. Не так круто, как у девочек выше, но ребёнок был доволен".

"Я постоянно делаю причёски своим сёстрам на этот праздник. Вот что у нас вышло на прошлой неделе. А вторая — на День рождественских свитеров!"

"А это наш скромный вклад".

"Моя двоюродная сестра очень хотела что-то в космической теме, так что..."

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