Родители хвастаются в Twitter странными причёсками детей, и всё из-за одной мамы

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Родители хвастаются в Twitter странными причёсками детей, и всё из-за одной мамы

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Эйприл Кастильо, мама 4-летней Этлентис, посчитала, что в День сумасшедших причёсок её дочь должна затмить всех в школе. Выбор пал на диснеевских принцесс, а точнее — на одну конкретную, ведь в семье все любят морскую тематику, пишет Daily Mail.

Снимками малышки поделилась в "Твиттере" её сестра Ариель. В комментах девочек поддержали такие же целеустремлённые мамы, которые не ищут лёгких путей. И с их помощью пост сразу набрал 745 тыс. лайков и 136 тыс. репостов.

"У моей сестрёнки в школе объявили День сумасшедших причёсок, и мама очень хотела, чтобы она выиграла!"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/aireuhl_" target="_blank"><strong>ariel</strong></a><a href="https://twitter.com/aireuhl_" target="_blank">‏</a></p>

"Моя мама тоже хотела, чтобы моя 5-летняя сестрёнка победила в конкурсе".

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/yazqween" target="_blank"><strong>уαzмιηє</strong></a><a href="https://twitter.com/yazqween" target="_blank">‏</a></p>

"Признаюсь честно, я тоже одна из таких ненормальных мам... Но мы хотели не победить, а просто повеселиться".

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/mommilonglegs1" target="_blank"><strong>️Indica Badu</strong></a></p>

"Моя дочь просто обожает радугу. Ну, думаю, это заметно..."

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/erikaxmiranda" target="_blank"><strong>Erika</strong></a><a href="https://twitter.com/erikaxmiranda" target="_blank">‏</a></p>

"А это наш вариант для Дня сумасшедших причёсок. Не так круто, как у девочек выше, но ребёнок был доволен".

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/janjansauce" target="_blank"><strong>Janeth Saucedo</strong></a></p>

"Я постоянно делаю причёски своим сёстрам на этот праздник. Вот что у нас вышло на прошлой неделе. А вторая — на День рождественских свитеров!"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ChloBlanchett" target="_blank"><strong>Chlo</strong></a></p>

"А это наш скромный вклад".

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/solidbvby" target="_blank"><strong>nugget head</strong></a><a href="https://twitter.com/solidbvby" target="_blank">‏</a></p>

"Моя двоюродная сестра очень хотела что-то в космической теме, так что..."

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/YoursTrulyTiiny" target="_blank">@</a><a href="https://twitter.com/YoursTrulyTiiny" target="_blank"><strong>YoursTrulyTiiny</strong></a></p>

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