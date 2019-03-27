В родильном отделении одновременно забеременели 9 медсестёр

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В родильном отделении одновременно забеременели 9 медсестёр

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Фото: facebook/Maine Medical Center

В больнице заявили, что уже готовы "понести потери" и отпустить всех мамочек в декрет.

В медицинском центре штата Мэн в Портленде, США, сразу девять счастливиц готовятся стать мамами. Примечательно, что все они работают медсёстрами в родильном отделении. Предполагается, что малыши появятся на свет в период с апреля по июнь, пишет Daily Mail.

<p>Фото: facebook / <a href="https://www.facebook.com/MaineMedicalCenter/?__xts__%5B0%5D=68.ARBQyT7aXTDLBGsxUzqQz8kLnsXJBg9QO9ZNXH7O7CjUhM0RQzC417j2vTSqcr7yJDNkw0SdPIvT2xXsHAvT_EiuREfODA6rBiDmzYL1yexX7jNz4NwAiLpBHcOBzH47MrvHTselndcJqj5ZvcQZ3KpAoh4pszTbkGr9Wb-DrjeX8wjMxd4ubBAednnBZKqzg7Rz8SvB91oo3nz41hVWNjEp4E0g56HPzIrPuTCEP3M2TCKVs4pQIzm9SiMD6ouXHR1IT51qZbxpreK1Ac6MphsWbY9oa9g3THpwrsFkqGm_iANKen_sj2qLFYRAFxUNxODCgnRU5PWk_qKyxxHy&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong>Maine Medical Center</strong></a></p>

Фотографией будущих рожениц поделились представители медицинского центра на странице в "Фейсбуке", пошутив про беби-бум и поздравив сотрудниц. Каждая из медсестёр держала в руках цветной листок с предполагаемым сроком родов. Однако рекорд своих коллег им побить не удалось: в штате Аризона таких беременных счастливиц ранее оказалось целых 16.

Думаю, мы с нетерпением ждём того, как будем растить детей вместе. Будем дружить, встречаться и обмениваться опытом

Холли Селби, медсестра

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