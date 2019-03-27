В родильном отделении одновременно забеременели 9 медсестёр

В медицинском центре штата Мэн в Портленде, США, сразу девять счастливиц готовятся стать мамами. Примечательно, что все они работают медсёстрами в родильном отделении. Предполагается, что малыши появятся на свет в период с апреля по июнь, пишет Daily Mail.
Фотографией будущих рожениц поделились представители медицинского центра на странице в "Фейсбуке", пошутив про беби-бум и поздравив сотрудниц. Каждая из медсестёр держала в руках цветной листок с предполагаемым сроком родов. Однако рекорд своих коллег им побить не удалось: в штате Аризона таких беременных счастливиц ранее оказалось целых 16.
Думаю, мы с нетерпением ждём того, как будем растить детей вместе. Будем дружить, встречаться и обмениваться опытом
Холли Селби, медсестра
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