В начальной школе забеременели сразу семь учительниц

Такое "оптовое" пополнение ожидается в одной из маленьких начальных школ Канзаса, США.

Директриса школы Эшли Миллер призналась СМИ, что такого не случалось за все двадцать лет работы в сфере образования. Когда к женщине подошли первые две учительницы, Эшли была очень рада таким новостям. Третьей беременной директриса удивилась, а четвертой, надо понимать, удивилась ещё сильнее.

Пятой Эшли уже не знала, что и сказать, а к седьмой учительнице женщине уже было тяжело вспомнить, что в таких случаях принято поздравлять, а не хвататься за голову со словами "Да ты издеваешься!". Всего с марта по октябрь в общей сложности должно появиться на свет восемь малышей. Повезло ещё, что у всех учительниц разные сроки и они не уйдут в декрет в один день.

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Отойдя от пережитого шока, директриса отметила, что никаких проблем не предвидится. Она пошутила, что теперь, может быть, стоит подумать о пристройке для детского сада.

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