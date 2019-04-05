4-летняя девочка написала маме на небо, и почтальон принёс ей трогательный ответ

Чтобы сделать маме приятно, Элли тщательно подошла к делу. Она нарисовала от руки смешную открытку с каламбуром, написав, что мама Эллы — "одна на миньон". На конверте малышка указала получателя и его адрес — мамочке в раю, призналась в любви и подписала.
Через два дня Элла получила ответ. На конверте значилось, что письмо пришло от мамы, которая живёт в раю. "Мама" написала своей прекрасной дочери, что очень её любит и что уверена — малышка вырастет умной и особенной девочкой. А мама всегда будет наблюдать за ней с небес.
Этой удивительной историей поделилась в "Твиттере" тётя Эллы — Линда Росс. Она поблагодарила работницу почты, которая не пожалела своего времени и написала девочке письмо. К благодарностям присоединился и отец Эллы — Дин.
Когда она получила письмо, то просто вся засияла. Удивительно, насколько прекрасные люди живут в этом мире. Спасибо вам большое!
Дин Леннон, отец Эллы
Умирающая мама оставила вместо себя 40 открыток на каждый день рождения дочки
- Популярные
- По времени