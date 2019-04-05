4-летняя девочка написала маме на небо, и почтальон принёс ей трогательный ответ

Совсем недавно мама Эллы Леннон из Килманрока, Англия, проиграла битву с раком, оставив малышку с отцом. И на День матери девочка решила отправить маме открытку. К сожалению, почта Великобритании не доставляет посылки на небо, но сердобольная сотрудница не смогла оставить Элли без ответа, пишет Mirror.

Чтобы сделать маме приятно, Элли тщательно подошла к делу. Она нарисовала от руки смешную открытку с каламбуром, написав, что мама Эллы — "одна на миньон". На конверте малышка указала получателя и его адрес — мамочке в раю, призналась в любви и подписала.

Через два дня Элла получила ответ. На конверте значилось, что письмо пришло от мамы, которая живёт в раю. "Мама" написала своей прекрасной дочери, что очень её любит и что уверена — малышка вырастет умной и особенной девочкой. А мама всегда будет наблюдать за ней с небес.

Этой удивительной историей поделилась в "Твиттере" тётя Эллы — Линда Росс. Она поблагодарила работницу почты, которая не пожалела своего времени и написала девочке письмо. К благодарностям присоединился и отец Эллы — Дин.

Когда она получила письмо, то просто вся засияла. Удивительно, насколько прекрасные люди живут в этом мире. Спасибо вам большое! Дин Леннон, отец Эллы

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