Малыш сбил на велосипеде цыплёнка и отнёс его в больницу, умоляя врачей о помощи

Как рассказали очевидцы, мальчик катался на велосипеде во дворе дома, когда под колёса ему внезапно выскочил соседский цыплёнок. Малыш не успел вовремя затормозить и задел птаху. Расстроившись и испугавшись, Дерек рванул в ближайшую больницу. Там, протягивая все свои карманные деньги — 10 рупий (9,45 рубля), мальчик слёзно просил помочь пострадавшему птенцу.
Позже родители пояснили Дереку, что цыплёнок погиб на месте и врачи никак не могли его спасти. Слухи о случившемся быстро разошлись по городу, и администрация школы решила вручить Дереку грамоту за его доброту и благородство. В Сети всячески поддержали такое решение, потому что мальчик действительно поступил достойно.
У этого мальчика прекраснейшее сердце. Его поступки и намерения честны и чисты. Благослови тебя бог, Дерек!
Пользователь "Фейсбука"
При взгляде на него понимаешь, что человечность ещё существует... Малыш одним поступком преподал нам всем урок...
Пользователь "Фейсбука"
Маленький мальчик с огромным сердцем❤️
Пользователь "Фейсбука"
Люди со всего мира снимают своих питомцев, чтобы порадовать умирающего мальчика
- Популярные
- По времени