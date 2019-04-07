Малыш сбил на велосипеде цыплёнка и отнёс его в больницу, умоляя врачей о помощи

Фото напуганного и расстроенного 6-летнего Дерека Лалханхима из Мизорама, Индия, выложил пользователь "Фейсбука", и пост мгновенно разошёлся по соцсети, собрав 130 тыс. лайков и 90 тыс. репостов, сообщает Mirror.

Как рассказали очевидцы, мальчик катался на велосипеде во дворе дома, когда под колёса ему внезапно выскочил соседский цыплёнок. Малыш не успел вовремя затормозить и задел птаху. Расстроившись и испугавшись, Дерек рванул в ближайшую больницу. Там, протягивая все свои карманные деньги — 10 рупий (9,45 рубля), мальчик слёзно просил помочь пострадавшему птенцу.

Позже родители пояснили Дереку, что цыплёнок погиб на месте и врачи никак не могли его спасти. Слухи о случившемся быстро разошлись по городу, и администрация школы решила вручить Дереку грамоту за его доброту и благородство. В Сети всячески поддержали такое решение, потому что мальчик действительно поступил достойно.

У этого мальчика прекраснейшее сердце. Его поступки и намерения честны и чисты. Благослови тебя бог, Дерек! Пользователь "Фейсбука"

При взгляде на него понимаешь, что человечность ещё существует... Малыш одним поступком преподал нам всем урок... Пользователь "Фейсбука"

Маленький мальчик с огромным сердцем❤️ Пользователь "Фейсбука"

Люди со всего мира снимают своих питомцев, чтобы порадовать умирающего мальчика