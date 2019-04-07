Малыш сбил на велосипеде цыплёнка и отнёс его в больницу, умоляя врачей о помощи

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Малыш сбил на велосипеде цыплёнка и отнёс его в больницу, умоляя врачей о помощи

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Фото © Facebook/Sanga Says

Фото напуганного и расстроенного 6-летнего Дерека Лалханхима из Мизорама, Индия, выложил пользователь "Фейсбука", и пост мгновенно разошёлся по соцсети, собрав 130 тыс. лайков и 90 тыс. репостов, сообщает Mirror.

Как рассказали очевидцы, мальчик катался на велосипеде во дворе дома, когда под колёса ему внезапно выскочил соседский цыплёнок. Малыш не успел вовремя затормозить и задел птаху. Расстроившись и испугавшись, Дерек рванул в ближайшую больницу. Там, протягивая все свои карманные деньги — 10 рупий (9,45 рубля), мальчик слёзно просил помочь пострадавшему птенцу.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/sanga.says?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBsgLr2_jMcW3mXeWmvUYC7E_qREjmexCzJIH4Et5OyfjZovUD7JPFgkEFqwQEqwcmLUzVJBzMgxa9U&hc_ref=ARQYl7b2rsdtQOy-PEMKvxWT7e47sreLPqV4byKpLdIhGznsrSAON6WkaTMZn9mz_G8&fref=nf" target="_blank"><strong>Sanga Says</strong></a></p>

Позже родители пояснили Дереку, что цыплёнок погиб на месте и врачи никак не могли его спасти. Слухи о случившемся быстро разошлись по городу, и администрация школы решила вручить Дереку грамоту за его доброту и благородство. В Сети всячески поддержали такое решение, потому что мальчик действительно поступил достойно.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/sanga.says?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBsgLr2_jMcW3mXeWmvUYC7E_qREjmexCzJIH4Et5OyfjZovUD7JPFgkEFqwQEqwcmLUzVJBzMgxa9U&hc_ref=ARQYl7b2rsdtQOy-PEMKvxWT7e47sreLPqV4byKpLdIhGznsrSAON6WkaTMZn9mz_G8&fref=nf" target="_blank"><strong>Sanga Says</strong></a></p>

У этого мальчика прекраснейшее сердце. Его поступки и намерения честны и чисты. Благослови тебя бог, Дерек!

Пользователь "Фейсбука"

При взгляде на него понимаешь, что человечность ещё существует... Малыш одним поступком преподал нам всем урок...

Пользователь "Фейсбука"

Маленький мальчик с огромным сердцем❤️

Пользователь "Фейсбука"

Люди со всего мира снимают своих питомцев, чтобы порадовать умирающего мальчика

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