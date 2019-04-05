Мальчик, найденный через 7 лет после смерти мамы, оказался 23-летним грабителем

Только вчера у семьи Тимоти Питцена впервые за долгие восемь лет появилась реальная надежда наконец-то встретиться со своим ребёнком, как оказалось, что их радость была преждевременной, пишет Mirror.

Вчера в Кентукки, США, Шэрон Холл обнаружила возле своей машины подозрительного подростка и вызвала полицию. Парень заявил, что он тот самый Тимоти Питцен — мальчик, имя которого знают по всей стране. В мае 2011 года нестабильная мать забрала 6-летнего малыша из школы, а затем покончила с собой, оставив странную записку. Мальчика искали с тех самых пор.

Найденный подросток утверждал, что его зовут Тимоти и что он сбежал от своих похитителей спустя восемь лет. Он даже предоставил подробные детали, по которым можно было бы найти мужчин. Но у полиции были свои подозрения, а семья Тимоти Питцена не хотела надеяться раньше времени. И, как оказалось, правильно сделала.

Просто ДНК-тест и проверка ФБР показала, что "14-летний Тимоти Питцен" на самом деле 23-летний Брайан Рини, который только месяц назад вышел из тюрьмы. Он получил срок в 14 месяцев за кражу со взломом и вандализм. Несмотря на обман, семья настоящего Тимоти не сердится на парня.

К сожалению, этот мальчик не наш возлюбленный Тимоти. Мы знаем, что ты где-то там, Тим, и мы никогда не перестанем искать тебя, любить тебя и молиться за тебя Кара Джейкобс, тетя Тимоти

Мальчик, пропавший 7 лет назад после смерти матери, смог сбежать от похитителей