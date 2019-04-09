Отец дал 3-летнему сыну поиграть в iPad, а тот заблокировал его на 47 лет

Эван Оснос, журналист из Вашингтона, обнаружил, что его iPad заблокирован на 25 миллионов минут. Во всём виноват упёртый сын: мальчик слишком много раз пытался разблокировать планшет, не зная правильного пароля.

Спички детям не игрушки и гаджеты, как оказалось, тоже, хотя многие родители дают их поиграть, чтобы хоть немного времени провести в тишине. Но план Эвана Осноса обернулся провалом — и 5 минут тишины рискуют превратиться в годы ожидания разблокировки.

Раздосадованный отец опубликовал фотографию своего планшета в "Твиттере": на экране девайса написано, что он разблокируется через 25,5 млн минут, что равно 47 годам.

Журналист попросил совета у пользователей Сети, как разблокировать устройство пораньше. А то с такими темпами девайсом сможет воспользоваться только его сын — и то ещё очень нескоро. Один из пользователей "Твиттера" как раз предложил Эвану преподнести этот iPad сыну на 50-летний юбилей.

Были и серьёзные советы: если регулярно делать резервную копию данных, их можно восстановить без труда: для этого достаточно подключить планшет к компьютеру и открыть iTunes. Но, если такой привычки у вас нет, со всеми файлами придётся попрощаться.