Девушка узнала, что беременна, только когда почувствовала, что роды уже начались

Как утверждает 24-летняя Шарлотта Дьюбард из Лондона, Англия, никаких типичных признаков беременности у неё не было. Месячные продолжались как обычно, в весе девушка прибавила лишь пять килограммов, и ещё появилась тяга к сладкому, пишет Daily Mail.

Сперва внезапно у Шарлотты появились небольшие боли внизу живота, но она списала всё на приближающиеся критические дни. Но на следующий день спазмы повторились, и тогда девушка решила всё исследовать при помощи телефона. Шарлотта пошла в ванную и сняла видео. Каково же было её удивление, когда на кадрах она увидела ребёнка.

Девушка рассказывает, что паниковать она не стала, включились какие-то природные инстинкты. В итоге она родила и перерезала пуповину маникюрными ножницами. И вот тогда Шарлотта осознала всю странность ситуации и позвонила своему парню — 28-летнему Мигелю Анхелю, чтобы он срочно приехал домой.

Он был просто в шоке. Он закричал: "Ты что, нашла ребёнка на улице?!" Я зарыдала и ответила, что он наш. Мигель ещё целую вечность не мог поверить в это... Шарлотта Дьюбард

Внезапные, но счастливые родители тут же направились в больницу. Врачи уверили их, что ребёнок родился абсолютно здоровым, несмотря на то что во время тайной беременности Шарлотта курила, пила и работала по 14 часов в день.

Когда киндер и правда сюрприз. Девушка вышла из комы и узнала, что стала мамой