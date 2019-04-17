Близнецы, которые родились с разницей в 3 месяца, стали медицинской сенсацией

На первый взгляд эти малышки, родившиеся в Кёльне, кажутся обычными близняшками. Только вот старшая сестра родилась ещё в 2018 году, а младшая — в феврале 2019-го.

В Германии впервые в мире родились близнецы с разницей в 97 дней. В ноябре 2018 года у жительницы Кёльна начались преждевременные роды, и на свет появилась малышка Лиана — старшая из близняшек, сообщает Stern.

На тот момент Оксана была на 27-й неделе беременности, но, к счастью, новорождённую девочку смогли спасти. Оказалось, что дети находились в разных плацентах, что не помешало младшей сестре остаться в животе мамы ещё на три месяца. Леони родилась только в феврале 2019 года.

Впрочем, в медицинской практике это не такая уж и редкость. Близнецы действительно могут разделиться в разные плаценты на первый-третий день зачатия. Так, предыдущий рекорд был установлен в 2012 году в Ирландии — дети родились с разницей в 87 дней.

Лиана весила при рождении всего 900 грамм, но под наблюдением врачей росла и развивалась всё это время ничуть не хуже Леони, которая набрала 3,7 килограмма. Сейчас сестрёнки и счастливые родители уже дома, и все чувствуют себя хорошо.