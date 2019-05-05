9-летняя девочка высмеяла самые эпичные наряды звёзд, и вышло всё равно красивее

Райли из Австралии ведёт блог в "Инстаграме", где выкладывает забавные коллажи: слева — какая-нибудь знаменитость в дорогущем наряде и с крутой причёской, а справа — она с едой на голове, завёрнутая в мусорный пакет вместо одежды.

Если какая-нибудь звезда выложила фото в нелепом образе, Райли, скорее всего, тут же его повторит. Как можно пройти мимо такой причёски Никки Минаж?

Для своих пародий девочка использует не только еду, но и разные бытовые предметы: например, платье Ким Кардашьян она повторила при помощи фольги.

Для красочного селфи, как у блогерши Кьяры Ферраньи, у которой 16 млн подписчиков в "Инстаграме", она взяла несколько цветных карандашей.

Легче всего оказалось воссоздать образы Рианны — нужен всего лишь чёрный пакет для мусора...

...или кастрюля и маркер, чтобы написать под ключицей "Я всегда голодна", пародируя татуировку певицы.

Выложив фото беременной Бейонсе, Райли подписала коллаж: "Рада объявить, что у меня есть шарик".

Актриса и певица Зендая, у которой 55 млн подписчиков в "Инстаграме", в этом наряде показалась девочке похожей на хот-дог.

Райли, видимо, просто обожает еду: платье звезды фильма "Ла-Ла Ленд" Эммы Стоун напомнило ей бельгийские вафли.

Чтобы воссоздать образ рэпера Lil Pump, малышка налепила на лицо переводные татуировки, а в волосы напихала веток.

Неожиданно музыкант оценил её старания и пригласил сняться в своём новом клипе в Лос-Анджелесе.

9-летняя Райли познакомилась лично с любимым исполнителем и появилась в его клипе в роли двойника.