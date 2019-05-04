Как изменилась жизнь сиамских близнецов за 13 лет, с тех пор как их разъединили

Кендра и Малия Херрин из Уты, США, несмотря на свой довольно скромный возраст, уже стали в каком-то смысле знаменитостями. Девочки родились с неудачным для близнецов набором внутренних органов, но их родители сдаваться не стали, и вот теперь малышки могут поделиться своей историей.

После рождения сиамских близняшек врачи сообщили их родителям неприятные новости. Девочки получили общую печень и всего одну почку, поэтому медики предупредили расстроенных маму и папу о возможном печальном финале. Вопреки всем прогнозам девочки без особых проблем смогли дожить до четырёх лет, но тут требовалось принять решение, пишет The Sun.

Главная сложность заключалась всего в одной почке — она не справлялась со своими функциями. Поэтому родители решили разделить девочек. Печень тоже поделили между сёстрами. Почка целиком досталась Кендре, а Малии пожертвовала свою мама. Но, к сожалению, она не прижилась, поэтому вскоре пришлось её заменить на донорскую.

Если бы родители не приняли решение нас разделить, никакой нормальной жизни у нас не сложилось бы. Мы бы не смогли заводить разных друзей и гулять по отдельности. Слава богу, нас разделили! Кендра и Малия Херрин

Девочки поделились. Несмотря на их особое состояние в школе, их не дразнили. Дети с пониманием относились к ним и помогали по возможности. Одноклассники сестёр Херрин признались, что близняшки послужили для многих вдохновением и примером для подражания, ведь они никогда не сдавались и принимали все удары судьбы с благородством и храбростью.