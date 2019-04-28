Каждый мужчина ждёт эту встречу всю жизнь: 10 трогательных фото из роддома

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Каждый мужчина ждёт эту встречу всю жизнь: 10 трогательных фото из роддома

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Фото: © Jennifer Mason Photography

В наш век люди фотографируют буквально каждое своё движение. И всё же есть особенные моменты, которые просто созданы для того, чтобы остаться в вечности. Например, первая встреча отцов со своими малышами.

Папа не знает, чему удивляться больше: тому, что у него родился ребёнок, или тому, какие крошечные, оказывается, бывают шапочки

<p>Фото: © <a href="https://www.newcreationphotography.com/p38615333" target="_blank">New Creation Photography</a></p>

Джейн и Брендан решили рожать ребёнка дома. Сын родился в душе, и все трое были вместе каждую секунду

<p>Фото: © <a href="https://www.monetnicole.com/stories//born-in-the-shower-a-birth-photographer-first" target="_blank">Monet Nicole Photography</a></p>

Чудесное мгновение: отец впервые держит малыша за его крошечную ручку

<p>Фото: © <a href="https://www.newcreationphotography.com/p38615333" target="_blank">New Creation Photography</a></p>

Нельзя винить этого папу в излишней эмоциональности — ведь это слёзы радости. У него родилась дочь!

<p>Фото: © <a href="https://littleleapling.com/birth/" target="_blank">little leapling.com</a></p>

Малыш мирно сопит на груди сурового татуированного мужчины — ведь папа не страшный, даже если он большой и в татуировках

<p>Фото: © <a href="https://www.jennifermasonphotography.com/michigan-birth-photography" target="_blank">Jennifer Mason Photography</a></p>

Игрок американского футбола впервые увидел сына по Skype за пару минут до выхода на поле. Но вскоре смог взять его на руки

<p>Фото: © <a href="https://www.monetnicole.com/stories/denver-center-for-birth-baby-enzo" target="_blank">Monet Nicole Photography</a></p>

Кроха в шоке и не понимает, что произошло, но она уже под защитой папы

<p>Фото: © <a href="https://www.jennifermasonphotography.com/michigan-birth-photography" target="_blank">Jennifer Mason Photography</a></p>

Отец впервые взял на руки новорождённую дочь Айви и уже готов смотреть на малышку таким взглядом всю жизнь

<p>Фото: © <a href="http://www.ashleymarstonbirthphotography.com/category/birth-photography/" target="_blank">Ashley Marston Birth Photography</a></p>

С первых минут жизни отец и дитя — одно целое

<p>Фото: © <a href="https://www.jennifermasonphotography.com/michigan-birth-photography" target="_blank">Jennifer Mason Photography</a></p>

Так выглядит первый танец отца и дочери

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BiDKpbuHulG/" target="_blank">cradledcreations</a></p>

Пока мама отдыхала после родов, папа укачивал малышку, напевая ей колыбельную

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