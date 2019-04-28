Каждый мужчина ждёт эту встречу всю жизнь: 10 трогательных фото из роддома

Папа не знает, чему удивляться больше: тому, что у него родился ребёнок, или тому, какие крошечные, оказывается, бывают шапочки
Джейн и Брендан решили рожать ребёнка дома. Сын родился в душе, и все трое были вместе каждую секунду
Чудесное мгновение: отец впервые держит малыша за его крошечную ручку
Нельзя винить этого папу в излишней эмоциональности — ведь это слёзы радости. У него родилась дочь!
Малыш мирно сопит на груди сурового татуированного мужчины — ведь папа не страшный, даже если он большой и в татуировках
Игрок американского футбола впервые увидел сына по Skype за пару минут до выхода на поле. Но вскоре смог взять его на руки
Кроха в шоке и не понимает, что произошло, но она уже под защитой папы
Отец впервые взял на руки новорождённую дочь Айви и уже готов смотреть на малышку таким взглядом всю жизнь
С первых минут жизни отец и дитя — одно целое
Так выглядит первый танец отца и дочери
Пока мама отдыхала после родов, папа укачивал малышку, напевая ей колыбельную
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