7 жутких фото с детьми, которых вы никогда не увидите в семейных альбомах

Для хорошего снимка нужно несколько условий, но не всегда и не везде есть возможность их соблюсти. Но те фото, что получаются в итоге, лучше никому не показывать и уж тем более не вклеивать в семейный альбом — для психического здоровья окружающих, пишет Go Social.

Фото со вспышкой всегда немного пугающи, но в этот раз получилось уж слишком жутко.

Вероятно, не такую картину ожидала увидеть будущая мама, отправляясь на УЗИ...

Лучший способ заставить кого-то тебя впустить — начать кричать, чтобы в чёрных и безжизненных глазах отражалась вся ярость проклятых душ.

Фантазия детей часто проявляется через творчество, и эта девочка умудрилась нафантазировать упыря-младенца.

Хочется думать, что в темноте спрятались кошка или очень необычный уличный фонарь, а не демон, вылезший из глубин ада.

Вот как раз пример того, что с фото может сделать недостаточное освещение. Ну или японский демон, питающийся душами грешников.

Очень оригинальный способ выиграть прятки или отправить друга в психиатрическое отделение для особенно нестабильных.

Босс-молокосос, или Что будет, если оставить младенца наедине с отцом: 7 фото