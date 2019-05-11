7 жутких фото с детьми, которых вы никогда не увидите в семейных альбомах

Фото со вспышкой всегда немного пугающи, но в этот раз получилось уж слишком жутко.
Вероятно, не такую картину ожидала увидеть будущая мама, отправляясь на УЗИ...
Лучший способ заставить кого-то тебя впустить — начать кричать, чтобы в чёрных и безжизненных глазах отражалась вся ярость проклятых душ.
Фантазия детей часто проявляется через творчество, и эта девочка умудрилась нафантазировать упыря-младенца.
Хочется думать, что в темноте спрятались кошка или очень необычный уличный фонарь, а не демон, вылезший из глубин ада.
Вот как раз пример того, что с фото может сделать недостаточное освещение. Ну или японский демон, питающийся душами грешников.
Очень оригинальный способ выиграть прятки или отправить друга в психиатрическое отделение для особенно нестабильных.
Босс-молокосос, или Что будет, если оставить младенца наедине с отцом: 7 фото
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