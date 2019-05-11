7 жутких фото с детьми, которых вы никогда не увидите в семейных альбомах

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7 жутких фото с детьми, которых вы никогда не увидите в семейных альбомах

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Фото © Facebook

Для хорошего снимка нужно несколько условий, но не всегда и не везде есть возможность их соблюсти. Но те фото, что получаются в итоге, лучше никому не показывать и уж тем более не вклеивать в семейный альбом — для психического здоровья окружающих, пишет Go Social.

Фото со вспышкой всегда немного пугающи, но в этот раз получилось уж слишком жутко.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/cursedkids/photos/a.361810287886869/361891224545442/?type=3&theater" target="_blank">Facebook</a></p>

Вероятно, не такую картину ожидала увидеть будущая мама, отправляясь на УЗИ...

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/cursedkids/photos/a.361810287886869/430083781059519/?type=3&theater" target="_blank">Facebook</a></p>

Лучший способ заставить кого-то тебя впустить — начать кричать, чтобы в чёрных и безжизненных глазах отражалась вся ярость проклятых душ.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/cursedkids/photos/a.361810287886869/361892001212031/?type=3&theater" target="_blank">Facebook</a></p>

Фантазия детей часто проявляется через творчество, и эта девочка умудрилась нафантазировать упыря-младенца.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/cursedkids/photos/a.361810287886869/410666629667901/?type=3&theater" target="_blank">Facebook</a></p>

Хочется думать, что в темноте спрятались кошка или очень необычный уличный фонарь, а не демон, вылезший из глубин ада.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/cursedkids/photos/a.361810287886869/419794298755134/?type=3&theater" target="_blank">Facebook</a></p>

Вот как раз пример того, что с фото может сделать недостаточное освещение. Ну или японский демон, питающийся душами грешников.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/cursedkids/photos/a.361810287886869/412181576183073/?type=3&theater" target="_blank">Facebook</a></p>

Очень оригинальный способ выиграть прятки или отправить друга в психиатрическое отделение для особенно нестабильных.

<p>Фото © F<a href="https://www.facebook.com/cursedkids/photos/a.361810287886869/422903455110885/?type=3&theater" target="_blank">acebook</a></p>

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