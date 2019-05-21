Приглядитесь к ребёнку. Каждому пятому школьнику перед ЕГЭ нужен психолог

Тревога, стресс, бессонница, нагнетение обстановки дома и в школе — стандартные "симптомы" подготовки к ЕГЭ современных школьников. Лайф выяснил, кто больше всего страдает перед экзаменами и как можно без лекарств спасти подростка от психоза перед сдачей единого госэкзамена.

Школьники боятся сдавать ОГЭ и ЕГЭ, потому что педагоги и родители практически повсеместно третируют будущих выпускников. Угрозы вроде "плохо сдашь — пойдёшь улицы мести", "плохие результаты на ЕГЭ — будешь всю жизнь неучем" нередко доводят как отличников, так и троечников до нервных срывов, а принимать успокоительные средства не рекомендуют врачи.

В столичном Департаменте здравоохранения отметили, что обращаться к специалистам и лекарствам нужно только в случае выхода стрессовой ситуации за рамки происходящего.

— Перед ЕГЭ ко мне очень часто приводят детей с повышенным уровнем тревоги. Порой они говорят: "Я не хочу жить, потому что боюсь сдавать экзамен. Лучше я умру". Некоторые уже совершали попытки суицида из-за волнения перед госэкзаменами, — говорит детский психолог Татьяна Семенко.

Но в обычном школьном классе, по мнению специалиста, минимум 20% детей нужна психологическая помощь. При этом только 5% родителей решаются отвести ребёнка к специалисту.

— Очень часто дети оказываются у меня на приёме или даже в психиатрическом стационаре в связи со сдачей ЕГЭ. Талантливые, умные, способные ребята, которые в силу своего характера и уязвимости стрессу не смогли справиться именно с психологической, а не с интеллектуальной нагрузкой. Мы теряем будущих специалистов высокого уровня уже на этапе школьных экзаменов, — говорит заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович.

Подростки с высоким или даже выдающимся уровнем знаний, по словам Андрея Шмиловича, лишены защитных психологических механизмов, которые необходимы для ликвидации тревоги в стрессовой ситуации. ЕГЭ — психологический барьер, который многие не могут перейти и из-за этого не поступают в университеты.

А у детей со средними интеллектуальными способностями защитные механизмы более развиты, поэтому такие подростки меньше переживают, легче сдают экзамен и поступают в вузы благодаря полученным на ЕГЭ-тестах баллам.

Что поможет успокоить ребёнка перед экзаменами?

Поддержка семьи Фото: © Shutterstock

— Чтобы успокоить школьника во время подготовки к экзаменам и перед сдачей ЕГЭ, следует исключить в семье атмосферу катастрофичности. Фразы "не сдашь экзамен — пойдёшь в армию, будешь работать неудачником, ничего не добьёшься" — убийственны. Они не мотивируют ребёнка, а ухудшают его психическое состояние, — отмечает Андрей Шмилович.

Семья должна оказывать благоприятное психологическое воздействие на ребёнка. Родителям не нужно вспоминать старые конфликты, упрекать за прошлые обиды, чтобы не травмировать школьника в сложное для него время. Поддержка, забота и понимание — вот что необходимо подростку в преддверии ЕГЭ.

Убеждённость в знаниях Фото: © РИА "Новости" / Александр Кряжев

Поговорите с ребёнком. Объясните ему, что не нужно переживать из-за того, что ещё не произошло. Если школьник готовился, то всё сложится удачно. Важно подходить к сдаче экзамена с холодной головой, без эмоций. А если будут какие-то проблемы, то решать их вы будете потом.

— Говорите ребёнку, что он может всё сдать, он контролирует ситуацию, он ничего не боится, он уверен в себе. Если вы будете верить в него и говорить ему об этом — подростку будет спокойнее, — добавляет Татьяна Семенко.

Снижаем значимость провала Фото: © РИА "Новости" / Александр Кряжев

Что произойдёт, если школьник завалит ЕГЭ? Ничего криминального. Он сможет пересдать экзамен в другой раз, затем поступить в университет и выбрать ту профессию, которую хочет. То есть, как отмечает Татьяна Семенко, всё будет хорошо. Ведь запугивания только мешают.

— Школьники тысячи раз писали тестовые задания, пробные экзамены и тренировочные упражнения. На госэкзамене всё будет точно так же, но, возможно, в последний раз. Так что выдохнуть надо и продемонстрировать знания, — говорит заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

Правильный режим дня Фото: © Shutterstock

За 2–3 недели до экзамена необходимо выстроить правильный режим сна и бодрствования: восемь часов на учёбу, восемь — на досуг, восемь — на сон. Доктор Шмилович рекомендует в ночь перед экзаменом не зубрить. Нужно выспаться и набраться сил.

Здоровое питание Фото: © Pixabay

— Школьнику нужен нормальный пищевой режим при подготовке к ЕГЭ. Подростку не следует перебиваться в фастфудах, есть на ходу. Еда должна быть витаминизированной, с достаточным количеством белков, жиров и углеводов, — говорит психиатр Шмилович.

Живая жизнь Фото: © Pixabay

Во время подготовки к экзаменам нужно находить время на отдых и развлечения, рекомендует Евгений Ямбург. Готовиться к выпускному, гулять с друзьями, смотреть фильмы, слушать музыку. Зацикленность на учёбе, зубрёжка и состояние тревоги ни к чему хорошему не приведут. Умственные нагрузки должны быть дозированными, чтобы не лишать ребёнка детства из-за ОГЭ, ЕГЭ и переживаний.