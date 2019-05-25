"Френдзона" снижает возрастной ценз на дурь. Как рэперы развели Роскомнадзор

Московский уполномоченный по правам человека и Департамент труда разослали письма о вреде песен "школьной поп-панк-коллектива "Френдзона". Новость стала резонансной после серии запретов концертов рэп-исполнителей по всей России. Можно предположить, что "Френдзона" теперь приобретёт ещё большую популярность, ведь запретный плод сладок. Но в этой истории есть ещё одна интересная деталь — несмотря на содержащиеся в текстах упоминания об алкоголе, наркотиках, нетрадиционных сексуальных отношениях и суициде, эксперты Роскомнадзора решили, что "Френдзона" вполне подходит детям после 12 лет. Лайф разобрался, в чём не разобрался Роскомнадзор.

Возрастной ценз для школьного поп-панка

Некоторые новые лидеры молодёжи, такие как Фейс, Крид, Хаски и Элджей, уже столкнулись с буквой закона и поборниками морали. Отмена концертов приносит продюсерам не только хайп, но и финансовые потери, приходится поднимать возрастной ценз до 18+. Но по факту доступ к контенту имеют все, и даже дети. Ведь именно на них и подростковую аудиторию рассчитаны треки и клипы. А запреты особо не помогают. Чтобы услышать и увидеть провокационных исполнителей, нужен лишь компьютер или телефон. Соцсети переполнены модными среди школьников аудиозаписями и видеороликами, где показывают, что алкоголь и наркотики — это круто, а если жизнь не мила — всегда есть выход: суицид. Закон строг, но обойти его можно, да так, что сам Роскомнадзор назначит тебе возрастной ценз... 12+

Речь о популярной группе "Френдзона". Её продюсеры точно понимают, кто их целевая аудитория. В официальном паблике группы, где почти полмиллиона подписчиков, так и написано: "Школьный поп-панк-коллектив". Основная аудитория соответствующая: дети и тинейджеры. Школьная тематика в текстах превалирует. Но это вовсе не "когда уйдём со школьного двора" и не "школьные годы чудесные". "Френдзона" предлагает школьникам совсем другие мотивы...

Звёзды "Френдзоны" как образец для подражания

Персонажи группы выдуманные, и на каждого найдутся свои фанаты. Кроки Бой, например, одевает плюшевый костюм крокодила, и всё вроде бы очень мило, если бы не одно но. Кроки Бой по легенде — наркодилер. Но это неважно фанатам, они любят своего кумира, ставят многотысячные лайки и пишут, что Кроки — лучший. Скандируют вместе с толпой: "Я могу продать на одной школьной перемене своего товара больше, чем тебе за месяц".

Пример для подражания девочкам — Мейби Бейби. Мальвина нашего времени носит короткие юбки и очень популярна в школе. Не прочь замутить как с парнями, так и с девчонками. Прячет от родителей в шкафу "с убойной дурью зиплак" (зиплак, пакетик с застёжкой-зиппер, в такие фасуют наркотики. — Прим. Лайфа) и втайне смотрит порно.

Ещё один персонаж — Мэйклав. Депрессивный сладкоголосый романтик. Его девочковая фан-база — самая обширная. Беспрестанно страдает о неразделённой любви. Практикует членовредительство. "Царапает" вены, о чём и поёт.

Последний участник группы — Валера Диджейкин. Самый неоднозначный персонаж, фанаты поговаривают, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. И очень расстраиваются, когда видят его на видео с девочками.

Что разрешил Роскомнадзор двенадцатилетним

Алкоголь, наркотики, нетрадиционные сексуальные отношения, суицидальные мысли — всё это, оказывается, официально можно детям от 12 лет. Правда, и дисклеймеры об отсутствии пропаганды в видеоролики вставляют исправно. Для того чтобы легально продавать сомнительный аудиовизуальный продукт детям, продюсеры группы даже провели экспертизу, которая... подтвердила, что опасности для детей старше 12 лет нет. Прикрываясь этим заключением, "школьный поп-панк-коллектив" официально выступает и зарабатывает с декабря 2018 года. С заключением № ЭИП7718-314 от 28 декабря 2018 можно ознакомиться на официальном сайте Роскомнадзора.

Экспертизу провёл ООО "Центр специальных исследований и экспертиз", аккредитованный Роскомнадзором. Эксперты Лосев А.В. и Курданова П.К., без сомнения, сертифицированные специалисты. Так как же они смогли пропустить такой контент к детям после 12?

Лайф послушал и почитал тексты "Френдзоны" и посмотрел клипы в "Ютубе", чтобы сопоставить их содержание с предоставленным экспертам текстовым материалом, представленным в тексте экспертного заключения (приложение № 2). Самые провокационные фразы из текстов просто убрали или заменили нейтральными словами. Кое-где проскакивают намёки, но и на них эксперты не обратили внимания. Приведём самые кричащие примеры.

Слева — скриншот с официальной страницы группы "Френдзона" в соцсети "ВКонтакте", справа — тот, что отдан на экспертизу.

Мистическим образом из текста, предоставленного экспертам, исчезают фразы о драгдилере и целый куплет про сбыт наркотических средств. Ниже — ещё одна топовая песня группы. И тот же фокус для экспертов.

В тексте для экспертов вены превращаются в стены, о шрамах ни слова, а новый блант становится новым шансом (блант — сигарета, из которой высыпали табак и набили курительным нарковеществом. — Прим. Лайфа).

Лайф отправил официальный запрос в Центр специальных исследований и экспертиз, в котором процитировал самые яркие фразы из реального творчества "школьного поп-панк-коллектива" — "Я втайне смотрю порно", "Он срывает мини-юбку с меня", "Дешёвый алкоголь идёт по кругу", "Мой драгдилер не берёт трубку", "Во мне тысяча таблеток", "Кокаиновое утро", "Дети режут вены", "Я вновь царапаю вены", "Кроки Бой продаёт детям героин" — и спросил, к какой возрастной категории должен относиться подобный контент.

Те же самые эксперты, что выносили прошлое заключение, ответили Лайфу, что, даже по предварительной оценке, приведённые в запросе цитаты относятся к категории 18+.

Кто зарабатывает на пропаганде секса и наркотиков

Тот, кто заказал экспертное заключение и предоставил недостоверные сведения, определенно сделал это намеренно, для извлечения максимальной прибыли, ведь основная аудитория — школьники, именно они покупают билеты на концерты, новые треки в Сети или мерч. В тексте указан заказчик экспертизы — ООО "Раймс мьюзик", зарегистрированное в Уфе. По информации компании "СПАРК-Интерфакс", учредители — Михаил Паньшин и Рим Ясавиев. Компания занимается звукозаписью и изданием музыкальных произведений. Именно "Раймс мьюзик" — обладатель товарного знака "Френдзона". Помимо этого у "Раймс мьюзик" ещё два товарных знака на исполнителей — Ивана Валеева и Ганвеста.

Под брендом "Френдзона" компания "Раймс мьюзик" продаёт мерч: футболки по 1500 рублей, толстовки, стикеры.

Паньшин и Ясавиев владеют также компанией "Раймс букинг", которая занимается раскруткой молодых исполнителей.

Прибыльность бизнеса по продвижению молодёжных групп и исполнителей, а также продаже сопутствующих товаров неоспорима. А потому нетрудно предположить, кто именно заинтересованные лица в истории с фактически подложной экспертизой Роскомнадзора.

Помимо этого Ясавиев зарегистрирован и в качестве индивидуального предпринимателя, занимается 17 видами деятельности, в том числе в сфере отдыха и развлечений. По информации компании "СПАРК-Интерфакс", в 2016 году ИП Ясавиев дважды оказывал услуги Кремлевскому дворцу по рекламным кампаниям в соцсетях. Первая госзакупка — на 230 000 рублей, вторая — на 300 000 рублей.

Поклонникам "Френдзоны" будет интересно узнать, что прямо или косвенно деятельность их кумиров связана с работой на Кремль. Это звучит забавно, но в том же "Ютубе" работа на власть считается зашкваром и может значительно снизить количество просмотров, а значит, и монетизацию.

Что грозит продюсерам "Френдзоны"

Источник Лайфа из прокуратуры считает, что в зависимости от обстоятельств действие лица, предоставившего заведомо ложные сведения экспертам для последующего извлечения выгоды, можно квалифицировать по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Конечно, официальное заключение о преступной составляющей в действиях продюсеров "Френдзоны" может дать только суд, но абсолютно точно, что любые правонарушения в отношении детей являются отягчающим обстоятельством.

Но по сути, держатели товарного знака и продюсеры "школьного поп-панк-коллектива" в течение полугода получали доход, прикрываясь заключением экспертов, которые сделали выводы, основываясь на явно подложных материалах.

Так что в следующий раз, когда увидите новости о "глупой цензуре" и чиновниках, которые что-то там опять запрещают, сначала послушайте тексты, посмотрите клипы в "Ютубе", а потом уже делайте выводы. Если уж даже Роскомнадзор может ошибаться...