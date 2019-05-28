Камера наблюдения сняла, как прохожий спас ребёнка, выпавшего из окна 5-го этажа

Одной из самых больших опасностей для ребёнка является открытое окно. Оставшиеся без присмотра дети часто падают с большой высоты, и всё обычно заканчивается трагично. Но в этот раз малышу невероятно повезло.

Удивительный случай произошёл на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Очевидцы сообщили, что на улице было много пожилых людей, они и заметили, как двухлетний мальчик выбрался из окна на пятом этаже. Они хотели как-то помочь, но не успели — малыш сорвался вниз, пишет Inside Edition.

28-летний Тоник Турганбек как раз припарковал машину, когда услышал возгласы. Недолго думая, он сорвался с места и кинулся к дому, пытаясь поймать ребёнка. У него вышло только смягчить падение, но и этого было достаточно — малыш вообще не пострадал, а Тоник отделался парой синяков и царапин.

Когда я увидел его, он уже падал. Я даже не думал, просто кинулся его ловить. Не знаю, что произошло дальше, я потерял сознание. Когда очнулся, вокруг уже были полицейские и врачи Тоник Турганбек

С таким везением — только в лотерею. Считаные секунды отделили парня от смерти