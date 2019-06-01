Гений в 3 года. Мальчик решает сложные уравнения и побеждает взрослых в шахматы

Не каждый может похвастаться такими умениями, какими обладает Эйдан Александр из Вашингтона, США. Мама малыша Синтия постоянно выкладывает в "Инстаграм" видео, где её сын демонстрирует свои необычайные для его возраста навыки.

Хоть Эйдан ещё и не пошёл в школу, мама уверена, что малыш попадёт сразу в четвёртый или пятый класс, потому что уже сейчас он не уступает по развитию 10−11-летним детям. Особую любовь мальчик испытывает к математике, и, по словам Синтии, это у него семейное. Она вместе с родителями зачастую решает задачи, именно так Эйдан и заинтересовался числами.

Мальчик в свои три года уже умеет считать в уме, решать сложные алгебраические уравнения и может назвать число пи. Он любит играть в шахматы, часто обыгрывая маму и других взрослых. А также в последнее время ему стала интересна химия. Благодаря упорству и пытливости Эйдану легко даётся всё, за что бы он ни взялся, пишет Daily Mail.

Недавно он решил, что ему нужно знать таблицу Менделеева, так что мне тоже пришлось её выучить. Когда ему что-то приходит в голову, он становится просто одержим этим Синтия, мама Эйдана

Каждые утро и вечер мальчик занимается математикой и естественными науками. Сложность уравнений и задач постоянно растёт, ведь Эйдан любит преодолевать препятствия. Вместе с мамой они даже ставят химические эксперименты, например смешивают уксус и соду, чтобы получить кислотно-основную реакцию.

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