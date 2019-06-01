Гений в 3 года. Мальчик решает сложные уравнения и побеждает взрослых в шахматы

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Гений в 3 года. Мальчик решает сложные уравнения и побеждает взрослых в шахматы

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Не каждый может похвастаться такими умениями, какими обладает Эйдан Александр из Вашингтона, США. Мама малыша Синтия постоянно выкладывает в "Инстаграм" видео, где её сын демонстрирует свои необычайные для его возраста навыки.

Хоть Эйдан ещё и не пошёл в школу, мама уверена, что малыш попадёт сразу в четвёртый или пятый класс, потому что уже сейчас он не уступает по развитию 10−11-летним детям. Особую любовь мальчик испытывает к математике, и, по словам Синтии, это у него семейное. Она вместе с родителями зачастую решает задачи, именно так Эйдан и заинтересовался числами.

Мальчик в свои три года уже умеет считать в уме, решать сложные алгебраические уравнения и может назвать число пи. Он любит играть в шахматы, часто обыгрывая маму и других взрослых. А также в последнее время ему стала интересна химия. Благодаря упорству и пытливости Эйдану легко даётся всё, за что бы он ни взялся, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/blasian_aiden/" target="_blank"><strong>blasian_aiden</strong></a></p>

Недавно он решил, что ему нужно знать таблицу Менделеева, так что мне тоже пришлось её выучить. Когда ему что-то приходит в голову, он становится просто одержим этим

Синтия, мама Эйдана

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/blasian_aiden/" target="_blank"><strong>blasian_aiden</strong></a></p>

Каждые утро и вечер мальчик занимается математикой и естественными науками. Сложность уравнений и задач постоянно растёт, ведь Эйдан любит преодолевать препятствия. Вместе с мамой они даже ставят химические эксперименты, например смешивают уксус и соду, чтобы получить кислотно-основную реакцию.

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