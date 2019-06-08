Семья выиграла в конкурсе, чтобы жить на острове, но сбежала в первый же день

Шерерсы должны были три года провести на отдалённом и живописном острове Бардси в Северном Уэльсе, выполняя обязанности смотрителей. Но продержались они недолго.

На самом деле Правительство Великобритании периодически устраивает такой конкурс. А победившая семья получает возможность три года пожить на Бардси, присматривая за островом, животными и приезжающими туристами. Шерерсам удалось обойти 50 семей, прошедших в финал, и исполнить свою мечту, пишет Mirror.

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Но в первый же день произошло неприятное событие — Сэм, младший ребёнок в семье, поскользнулся на мокрых камнях и повредил ногу. Вертолётом его пришлось переправлять на материк, а после вместе с мамой он направился домой — выздоравливать. Это огорчило Нэда, главу семьи, и старшую дочь Рован, но они остались выполнять свою работу.

Через месяц Нэд понял, что один он совсем не справляется. Нужно было присматривать за животными и следить, чтобы туристы не угодили в беду. Рован помогала как могла, но этого было недостаточно. И, посоветовавшись, Шерерсы приняли решение покинуть Бардси и отправиться на материк, в родной Сноудон.

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