14-летний мальчик накопил денег, продавая кексы, и свозил семью в Диснейленд

Всю свою сознательную жизнь Исайя Такетт из Миннесоты, США, хотел побывать в Диснейленде, но у его родителей не было на это денег. Поэтому мальчик сразу понял, что дело нужно брать в свои руки.

14-летний мальчик вовремя вспомнил, что однажды на школьный праздник испёк несколько кексов и они всем понравились. А тут ещё так вовремя закрылась местная кондитерская и ниша всякой выпечки оказалась свободна. Исайя накупил ингредиентов для капкейков и принялся за дело, пишет People.

Дюжину кексов мальчик начал продавать за 20 долларов (1300 рублей) и за год смог накопить нужную сумму. Но было нелегко — заказы приходили на любые мероприятия: дни рождения, свадьбы, вечеринки, похороны и посиделки. Однажды к школьному выпускному за выходные Исайе пришлось сделать 750 кексиков.

В итоге все труды школьника окупились с лихвой. Он смог не только поехать в Диснейленд, но и свозить туда всю свою семью из семи человек. Он оплатил перелёт, проживание и билеты в парк. Сейчас бизнес Исайи вовсю процветает, мальчик теперь планирует купить себе пикап, чтобы удобнее было развозить заказы.

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