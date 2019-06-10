Девочка отпраздновала 3-летие в стиле любимого хоррора, впечатлив даже режиссёра

Времена, когда дети были наивны и светлы, давно прошли. Малыши не планируют играть по чужим правилам и жить в тесных рамках, и Люсия из Сан-Антонио, США, — прекрасный тому пример.

Впервые "Проклятие монахини" — популярный фильм ужасов — Люсия увидела краем глаза в гостях у бабушки. Малышка пришла в восторг и вознамерилась посмотреть хоррор целиком. Родители лишь пожали плечами, и теперь страшная монахиня — любимый персонаж девочки. На третий день рождения малышки семья планировала устроить тематический праздник, осталось лишь определиться с темой.

Но после знакомства Люсии с хоррором этот вопрос отпал сам собой. К всеобщему удивлению, друзья девочки и их родители поддержали необычную идею именинницы, и праздник получился действительно запоминающимся. Об этой истории рассказала тётя Люсии — Андреа. Её пост в "Твиттере" в рекордные сроки набрал 584 тысячи лайков и 134 тысячи репостов, пишет Bored Panda.

К девочке даже обратилась актриса, сыгравшая жуткую монахиню, и пожелала хорошего дня рождения. А создатель фильма поинтересовался, не нужен ли малышке крёстный отец. В комментариях пользователи "Твиттера" стали делиться похожими историями. Но не все оценили поступок родителей Люсии.

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