Спортивный праздник был устроен для 500 детей, которые перенесли онкологические и гематологические заболевания.

Юбилейные Всемирные детские Игры победителей — 2019 прошли в Москве с 3 по 8 июля на территории ЛФК ЦСКА. Четвёртый год подряд генеральным партнёром Игр выступил крупнейший распространитель государственных лотерей в России "Столото". Компания входит в состав холдинга S8 Capital, основанного предпринимателем Арменом Меружановичем Саркисяном.

Игры победителей — крупнейший волонтерский проект фонда "Подари жизнь". В этом году в нем принимали участие дети от 7 до 16 лет из 15 стран мира. Они соревновались в лёгкой атлетике, настольном теннисе, плавании, шахматах, стрельбе и футболе. Судейство традиционно вели профессиональные спортивные федерации и международные арбитры. Большую помощь в организации оказывали волонтёры, в том числе сотрудники "Столото".

Руководитель проекта Надежда Кузнецова объясняет, что победы над тяжёлыми болезнями нужно праздновать именно так: собравшись всем вместе и поставив детей на пьедестал.

— Мы готовились целый год, чтобы увидеть, как за эти шесть дней дети меняются. Я счастлива, что в этом году у нас всё получилось так, как мы задумали. Огромное спасибо всем, кто принял в этом участие. За каждым поступком стоит живой человек с огромным сердцем, — сказала Кузнецова.

Помимо соревнований дети увидели показательные выступления профессиональных синхронисток, а также приняли участие в мастер-классе чемпиона мира по быстрым шахматам Даниила Дубова и поиграли во фрисби.

Каждый день в Городке развлечений для участников и гостей работали творческие мастерские и научные лаборатории. Генеральный партнёр Игр "Столото" подготовил уникальную интерактивную площадку в виде космического корабля. Дети прошли настоящую подготовку к полётам, побывали на МКС и сыграли в космические игры. Программа оказалась не только развлекательной, но и познавательной. Особенно детям понравился специально приглашённый на мероприятие гость — Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Серей Рязанский.

Операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович отметила, что за четыре года сотрудничества участники и организаторы Игр стали для государственных лотерей добрыми друзьями.

— Для нас большая радость снова прийти на Игры победителей, чтобы поддержать этих сильных, смелых ребят и выразить им своё уважение. Спасибо фонду "Подари жизнь" за возможность дарить детям праздник спорта, дружбы и веры в будущее, — сказала Басанович.

Ежедневно, чтобы поддержать ребят, победивших тяжёлые недуги, на соревнования и в Городок приезжали звёзды спорта, театра, кино, музыки и телевидения. В том числе соучредители фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и Дина Корзун.

Закрылась соревновательная часть Игр торжественной церемонией награждения. Лучших отметили медалями, однако каждый ребёнок, вне зависимости от спортивных успехов, уехал домой победителем.