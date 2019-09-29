Некоторым людям просто не стоило становиться родителями: 10 возмутительных фото

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Фото © GeorgeWakenbake

Любой родитель имеет большое влияние не только на своего ребёнка, но и на окружающих его людей. Однако, к сожалению, зачастую это влияние бывает не очень-то положительным. И подборка с портала Bored Panda показывает это как нельзя лучше.

"Эта дама была возмущена тем, что её снимают. А я был возмущён тем, что она меняет подгузник в магазине на прилавке с одеждой"

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/trashy/comments/cg06cf/taking_a_picture_of_me_woman_changing_her_babys/" target="_blank">Downriverrowing</a></p>

"Эта мамаша..."

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/trashy/comments/br5m3h/this_mother/" target="_blank">Huykaty</a></p>

"Тот, кто сделал это в магазине, просто омерзителен. И главное — положил подгузник в детский сапожок!"

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/trashy/comments/ajlxf1/putting_a_used_diaper_in_a_childs_shoe_is_the_hot/" target="_blank">Sexyfashioncactus90</a></p>

"Эти дети просто уничтожили отдел игрушек в комиссионке, а их родители даже не пытались их остановить"

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/trashy/comments/bvp4wb/these_kids_just_destroyed_this_thrift_shops_toy/" target="_blank">GeorgeWakenbake</a></p>

"Просто офигенно, когда родители позволяют своим детям разносить магазины..."

<p>Фото © <a href="https://old.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/9hb45n/when_parents_allow_their_kids_to_make_messes_in/" target="_blank">Laura_the_explora</a></p>

"Мамаша просто смотрела, пока ребёнок разламывал дорогую технику"

<p>Фото © <a href="https://old.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/94z00q/a_mother_just_watched_her_child_do_this/" target="_blank">Cloudgy</a></p>

"Этому ребёнку родители разрешили смотреть мультики на планшете на полной громкости. Весь. Полёт"

<p>Фото © <a href="https://old.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/ca8fd2/this_mom_allowing_her_child_to_listen_to_his_ipad/" target="_blank">_Pinkunicornn</a></p>

"Этот пацан просто пришёл с шариком в кинотеатр..."

<p>Фото © <a href="https://old.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/5tdacf/this_little_kids_ballon_in_the_theatre/" target="_blank">l_ambert</a></p>

"Чей-то ребёнок прокусил банку йогурта, и родители просто поставили её на место. Я заметил это слишком поздно — и пришлось потом снова идти в магазин"

<p>Фото © <a href="https://old.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/83xpgi/someones_kid_bit_into_my_yogurt_container_and_the/" target="_blank">FFBAH</a></p>

"Обожаю родителей, которые разрешают своим детям портить продукты"

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/trashy/comments/acplqd/parents_who_let_their_children_do_this_shit/" target="_blank">Mmtmtptvbo</a></p>

Иногда олень за рулём не самое необычное, что встречается на дороге: 15 фото

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