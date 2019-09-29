Некоторым людям просто не стоило становиться родителями: 10 возмутительных фото

Любой родитель имеет большое влияние не только на своего ребёнка, но и на окружающих его людей. Однако, к сожалению, зачастую это влияние бывает не очень-то положительным. И подборка с портала Bored Panda показывает это как нельзя лучше.

"Эта дама была возмущена тем, что её снимают. А я был возмущён тем, что она меняет подгузник в магазине на прилавке с одеждой"

"Эта мамаша..."

"Тот, кто сделал это в магазине, просто омерзителен. И главное — положил подгузник в детский сапожок!"

"Эти дети просто уничтожили отдел игрушек в комиссионке, а их родители даже не пытались их остановить"

"Просто офигенно, когда родители позволяют своим детям разносить магазины..."

"Мамаша просто смотрела, пока ребёнок разламывал дорогую технику"

"Этому ребёнку родители разрешили смотреть мультики на планшете на полной громкости. Весь. Полёт"

"Этот пацан просто пришёл с шариком в кинотеатр..."

"Чей-то ребёнок прокусил банку йогурта, и родители просто поставили её на место. Я заметил это слишком поздно — и пришлось потом снова идти в магазин"

"Обожаю родителей, которые разрешают своим детям портить продукты"

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