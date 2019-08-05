Житель Чечни, рискуя своей жизнью, спас мальчика, который выпал из окна — видео

Страшный момент удалось заснять очевидцам, судя по всему, из соседнего дома. Но, несмотря на напряжённый момент, история закончилась хорошо и ребёнка удалось спасти.

В Сети яростно набирает популярность ролик с чудесным спасением маленького мальчика в Грозном (Чечня). К сожалению, информации о случившемся немного, но вот что известно на данный момент. Ребёнок ориентировочно 8–10 лет оказался за окном — предположительно, малыш выпал.

Он встал на трубы для сплит-системы и рукой схватился за подоконник. И тут же ему на выручку кинулись взрослые. Неизвестный мужчина и сотрудник полиции затащили мальчика внутрь, рискуя своими жизнями, пишет ИА "Чечня сегодня". В местных правоохранительных органах не знают имён героев, но уже усиленно над этим работают.

Камера наблюдения сняла, как прохожий спас ребёнка, выпавшего из окна 5-го этажа