Когда детей ждать? В каком возрасте рожают первенца в разных странах

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Фото © Shutterstock

Росстат рассказал, в каком возрасте россиянки решают завести первого ребёнка. Мы сравнили российские данные с мировыми показателями в инфографике. Оказывается, в нашей стране ещё довольно молодые мамы.

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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