Блогеров с Урала затравили за "весёлое" видео, где их сын падает вниз головой

В Екатеринбурге мальчик спрыгнул с двухъярусной кровати, пока его родители снимали TikTok-видео, не обращая на ребёнка внимания.

Видео было опубликовано 7 августа в instagram-профиле svetasidananas. На нём родители — Светлана и Андрей — выполняют простой трюк: мама мальчика прыгает в объятия мужа. Но, как всегда, самое интересное — на заднем плане. Маленький Габриэль решает последовать примеру мамы и прыгает вниз с почти двухметровой высоты.

Спрыгнув со своей кровати, малыш вниз головой приземляется на матрац. Мягкой посадку не назовёшь. К счастью, ребёнок не пострадал и сразу же поднялся. Однако пользователи Сети ужаснулись от увиденного, ведь всё могло закончиться гораздо плачевнее.

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Несмотря на всю опасность ситуации, родители мальчика нисколько не испугались и даже больше — решили хайпануть на страшном видео. Ролик был загружен на личный аккаунт Габриэля с подписью от его имени.

Мне 2 года, а я взорвал Интернет. Меня обсудили во всех пабликах мира. Назвали семьёй будущего 😅 Если что, я так прыгаю часто и со мной всё ок, я крепкий парень 💪 bonor_gabriel

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