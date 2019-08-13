Блогеров с Урала затравили за "весёлое" видео, где их сын падает вниз головой

Видео было опубликовано 7 августа в instagram-профиле svetasidananas. На нём родители — Светлана и Андрей — выполняют простой трюк: мама мальчика прыгает в объятия мужа. Но, как всегда, самое интересное — на заднем плане. Маленький Габриэль решает последовать примеру мамы и прыгает вниз с почти двухметровой высоты.
Спрыгнув со своей кровати, малыш вниз головой приземляется на матрац. Мягкой посадку не назовёшь. К счастью, ребёнок не пострадал и сразу же поднялся. Однако пользователи Сети ужаснулись от увиденного, ведь всё могло закончиться гораздо плачевнее.
Вместо того чтобы рассказывать о том, что о вас думает мир, наверное, вам лучше убедиться, что ваш ребёнок не сломает себе шею!!!
milliedixon28
Мой тоже 100 раз на кровати у сестры трюки делал, на 101-й руку сломал!
natalij_gizatullina
Несмотря на всю опасность ситуации, родители мальчика нисколько не испугались и даже больше — решили хайпануть на страшном видео. Ролик был загружен на личный аккаунт Габриэля с подписью от его имени.
Мне 2 года, а я взорвал Интернет. Меня обсудили во всех пабликах мира. Назвали семьёй будущего 😅 Если что, я так прыгаю часто и со мной всё ок, я крепкий парень 💪
bonor_gabriel
Отец отправил трёхлетнюю дочку на занятия, не догадываясь, что он на неё надел