10-летняя девочка терпит издёвки из-за редкой болезни, превратившей её в старуху

Маленькой Бо Ракчин из отдалённой деревеньки к югу от Пномпеня, Камбоджа, не повезло родиться такой, как все. Каждый день девочка слышит насмешки от сверстников и втайне мечтает стать красивой.

Малышка Бо учится в первом классе, помогает маме по хозяйству и присматривает за своими братьями и сёстрами. Кажется, что девочка абсолютно обычный ребенок, но нет: Бо — редкий носитель эластолизиса или липодистрофии — к сожалению, школьнице даже не могут поставить точный диагноз, пишет Daily Mail.

Когда мама была беременна, ей приснилось, что она взяла в руки цветок, но он был уже отцветшим. А потом родилась я вот с таким лицом Бо Ракчин

Девочке тяжело признаваться в этом, но собственная внешность её очень волнует. Сверстники постоянно её обижают, а братья и сёстры называют бабушкой, хотя Бо очень просила их так не делать. Масла в огонь подливает местный буддийский монах, который утверждает, что состояние кожи Бо — наказание за прошлую жизнь.

Каждый раз девочка приходит к нему узнать, не исправила ли она своим хорошим поведением испорченную в прошлой жизни карму, но ответ отрицательный. Однако малышка не сдаётся и мечтает в будущем сделать пластическую операцию, чтобы стать красивой, как все.

Малыш пришёл на матч, чтобы увидеть своего кумира, и эта встреча растрогала всех