Лечение улыбкой. Как больничные клоуны помогают детям

Когда дети попадают в больничный стационар, они не всегда понимают, почему там оказались. Им так же, как и раньше, хочется играть на улице и веселиться. На помощь приходят больничные клоуны. Заставив улыбнуться малышей, они делают их не просто счастливее, а помогают поскорее выздороветь.

Роман занимается ремонтом кофемашин. Несколько лет назад он понял, что хочет помогать детям. После кастинга и школы клоунов он уже давно ходит в больницу как профессиональный клоун, но старается не вникать в болезни детей, чтобы оставаться весёлым.

Виктория — самая молодая в команде больничных клоунов. Оказавшись там случайно, только через четыре года поняла, что клоунада нужна была ей как воздух. Жужука помогла пережить ей семейную трагедию.

Максим работает в театре и не представляет себе жизни без больничной клоунады. Дети удивляют и способны растрогать взрослого мужчину за считаные минуты.

Как становятся больничными клоунами, зачем это нужно взрослым людям и как меняются дети вместе с ними? Откровенные истории больничных клоунов в специальном репортаже Дениса Давыдова.