Перед смертью папа написал для дочки 19 открыток, чтобы всегда быть рядом

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Фото © Facebook / Bella Chu

В 2006 году у мистера Чу из Тайнаня, Тайвань, диагностировали рак печени в последней стадии. Его маленькой дочери на тот момент едва исполнился годик.

Мистер Чу не собирался опускать руки, но в его состоянии уже мало что можно было сделать. Мужчина отправился на операцию в Китай и перед этим решил написать своей малышке поздравления на каждый её день рождения — на всякий случай. Это заняло у него некоторое время, ведь приступы дурноты становились всё сильнее, но он справился, пишет Mirror.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/bella.chu.39?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC6i2phDGIo_XthOJePf8IkkqUIb-Y-rltChDY530KHjIfblDPI3TkXJeCbulyO1FWNT0atBEju-yNZ&hc_ref=ARRK3eTlKtwcVTJJk7yZYJBEvVmBH9f0fXlCeyumZR0gwIbnRiJAAqvZpXprGQXRsoE&fref=nf" target="_blank"><strong>Bella Chu</strong></a></p>

К сожалению, операция не помогла и мистер Чу умер в мае 2006 года. Его жена Белла не сразу отдала открытки дочери. Как пояснила она, девочка была слишком мала и не поняла бы всё значение поздравлений. Но сейчас по работе Белла вынуждена была уехать в Китай, поэтому она вручила все письма своей 14-летней дочери.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/bella.chu.39?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC6i2phDGIo_XthOJePf8IkkqUIb-Y-rltChDY530KHjIfblDPI3TkXJeCbulyO1FWNT0atBEju-yNZ&hc_ref=ARRK3eTlKtwcVTJJk7yZYJBEvVmBH9f0fXlCeyumZR0gwIbnRiJAAqvZpXprGQXRsoE&fref=nf" target="_blank"><strong>Bella Chu</strong></a></p>

Я никогда не открывала их и даже не хотела этого делать. Ведь её отец оставил эти послания для дочери, чтобы они дотянулись до неё сквозь время и пространство

Белла Чу

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/bella.chu.39?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC6i2phDGIo_XthOJePf8IkkqUIb-Y-rltChDY530KHjIfblDPI3TkXJeCbulyO1FWNT0atBEju-yNZ&hc_ref=ARRK3eTlKtwcVTJJk7yZYJBEvVmBH9f0fXlCeyumZR0gwIbnRiJAAqvZpXprGQXRsoE&fref=nf" target="_blank"><strong>Bella Chu</strong></a></p>

Женщина опубликовала фото писем и свою историю в группе "Фейсбука". Её запись набрала 11 тыс. лайков, и в комментариях люди приносили свои запоздавшие соболезнования и пожелания добра и успехов девочке, которая теперь наконец-то сможет узнать, что хотел ей сказать папа.

Умирающая мама оставила вместо себя 40 открыток на каждый день рождения дочки

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