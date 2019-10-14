Перед смертью папа написал для дочки 19 открыток, чтобы всегда быть рядом

В 2006 году у мистера Чу из Тайнаня, Тайвань, диагностировали рак печени в последней стадии. Его маленькой дочери на тот момент едва исполнился годик.

Мистер Чу не собирался опускать руки, но в его состоянии уже мало что можно было сделать. Мужчина отправился на операцию в Китай и перед этим решил написать своей малышке поздравления на каждый её день рождения — на всякий случай. Это заняло у него некоторое время, ведь приступы дурноты становились всё сильнее, но он справился, пишет Mirror.

К сожалению, операция не помогла и мистер Чу умер в мае 2006 года. Его жена Белла не сразу отдала открытки дочери. Как пояснила она, девочка была слишком мала и не поняла бы всё значение поздравлений. Но сейчас по работе Белла вынуждена была уехать в Китай, поэтому она вручила все письма своей 14-летней дочери.

Я никогда не открывала их и даже не хотела этого делать. Ведь её отец оставил эти послания для дочери, чтобы они дотянулись до неё сквозь время и пространство Белла Чу

Женщина опубликовала фото писем и свою историю в группе "Фейсбука". Её запись набрала 11 тыс. лайков, и в комментариях люди приносили свои запоздавшие соболезнования и пожелания добра и успехов девочке, которая теперь наконец-то сможет узнать, что хотел ей сказать папа.

Умирающая мама оставила вместо себя 40 открыток на каждый день рождения дочки