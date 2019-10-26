Зачем девушки врут о беременности: 8 шокирующих признаний от первого лица

Несколько девушек смогли анонимно рассказать о тех случаях, когда им приходилось врать о своём несуществующем положении. У кого-то афера выгорела, а кому-то не повезло, пишет The Sun.
Я подделала положительный тест на беременность...
...И соврала своему парню, чтобы он сделал мне предложение. Сейчас мы помолвлены
Фото © Instagram/vanillabbwai
Повезло мне наткнуться на отморозка и провстречаться с ним некоторое время
Потом он стал вести себя как козёл и меня игнорировать. Я соврала, что залетела, и он дал мне денег на аборт. И я пошла шопиться
Фото © Instagram/oceanofglitter
Я соврала парню, что беременна...
...чтобы его удержать. Что ж, карма обернулась и укусила меня за мягкое
Фото © Instagram/tessalindsaygarcia
Я сделала вид, что жду ребёнка...
...чтобы парень остался со мной. Но он всё равно меня бросил. Слава богу, это была ложь
Фото © Instagram/jennifer.mercier.therapy
Я соврала, что беременна...
...чтобы бесплатно поесть. Очень не хотелось разменивать 100 долларов. Знаю, это ужасно
Фото © Instagram/flowerburger_nl
Я притворилась, будто беременна...
...чтобы воспользоваться туалетом в дорогущем и очень пафосном ресторане. Меня бы туда иначе не пустили
Фото © Instagram/washi_thaiparis
Сегодня на пляже...
...я притворилась, будто жду ребёнка, чтобы меня не осуждали за жирные бока
Кадр из мультфильма "Виннни Пух" / "КиноПоиск"
Пять лет назад я наврала своему парню, что жду ребёнка...
Он не бросил меня. Сейчас мы воспитываем четырёх детей, потому что я умудрилась по-настоящему залететь после того, как солгала ему
Фото © Instagram/lfrye
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