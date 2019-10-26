Зачем девушки врут о беременности: 8 шокирующих признаний от первого лица

Все знают, что вынашивать нового человека — это тяжкий труд. Такой процесс требует много затрат — моральных, материальных и физических, но среди всего этого есть парочка послаблений. И некоторые не стесняются ими пользоваться, даже если не совсем вправе.

Несколько девушек смогли анонимно рассказать о тех случаях, когда им приходилось врать о своём несуществующем положении. У кого-то афера выгорела, а кому-то не повезло, пишет The Sun. Я подделала положительный тест на беременность... ...И соврала своему парню, чтобы он сделал мне предложение. Сейчас мы помолвлены Фото © Instagram/vanillabbwai Повезло мне наткнуться на отморозка и провстречаться с ним некоторое время Потом он стал вести себя как козёл и меня игнорировать. Я соврала, что залетела, и он дал мне денег на аборт. И я пошла шопиться Фото © Instagram/oceanofglitter Я соврала парню, что беременна... ...чтобы его удержать. Что ж, карма обернулась и укусила меня за мягкое Фото © Instagram/tessalindsaygarcia Я сделала вид, что жду ребёнка... ...чтобы парень остался со мной. Но он всё равно меня бросил. Слава богу, это была ложь Фото © Instagram/jennifer.mercier.therapy Я соврала, что беременна... ...чтобы бесплатно поесть. Очень не хотелось разменивать 100 долларов. Знаю, это ужасно Фото © Instagram/flowerburger_nl Я притворилась, будто беременна... ...чтобы воспользоваться туалетом в дорогущем и очень пафосном ресторане. Меня бы туда иначе не пустили Фото © Instagram/washi_thaiparis Сегодня на пляже... ...я притворилась, будто жду ребёнка, чтобы меня не осуждали за жирные бока Кадр из мультфильма "Виннни Пух" / "КиноПоиск" Пять лет назад я наврала своему парню, что жду ребёнка... Он не бросил меня. Сейчас мы воспитываем четырёх детей, потому что я умудрилась по-настоящему залететь после того, как солгала ему Фото © Instagram/lfrye Зажали чаевые? Ну-ну. 10 признаний обслуживающего персонала о том, как он мстит