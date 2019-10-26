Зачем девушки врут о беременности: 8 шокирующих признаний от первого лица

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Фото © Instagram/vanillabbwai

Все знают, что вынашивать нового человека — это тяжкий труд. Такой процесс требует много затрат — моральных, материальных и физических, но среди всего этого есть парочка послаблений. И некоторые не стесняются ими пользоваться, даже если не совсем вправе.

Несколько девушек смогли анонимно рассказать о тех случаях, когда им приходилось врать о своём несуществующем положении. У кого-то афера выгорела, а кому-то не повезло, пишет The Sun.

Я подделала положительный тест на беременность...

...И соврала своему парню, чтобы он сделал мне предложение. Сейчас мы помолвлены

Фото © Instagram/vanillabbwai

Повезло мне наткнуться на отморозка и провстречаться с ним некоторое время

Потом он стал вести себя как козёл и меня игнорировать. Я соврала, что залетела, и он дал мне денег на аборт. И я пошла шопиться

Фото © Instagram/oceanofglitter

Я соврала парню, что беременна...

...чтобы его удержать. Что ж, карма обернулась и укусила меня за мягкое

Фото © Instagram/tessalindsaygarcia

Я сделала вид, что жду ребёнка...

...чтобы парень остался со мной. Но он всё равно меня бросил. Слава богу, это была ложь

Фото © Instagram/jennifer.mercier.therapy

Я соврала, что беременна...

...чтобы бесплатно поесть. Очень не хотелось разменивать 100 долларов. Знаю, это ужасно

Фото © Instagram/flowerburger_nl

Я притворилась, будто беременна...

...чтобы воспользоваться туалетом в дорогущем и очень пафосном ресторане. Меня бы туда иначе не пустили

Фото © Instagram/washi_thaiparis

Сегодня на пляже...

...я притворилась, будто жду ребёнка, чтобы меня не осуждали за жирные бока

Кадр из мультфильма "Виннни Пух" / "КиноПоиск"

Пять лет назад я наврала своему парню, что жду ребёнка...

Он не бросил меня. Сейчас мы воспитываем четырёх детей, потому что я умудрилась по-настоящему залететь после того, как солгала ему

Фото © Instagram/lfrye

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