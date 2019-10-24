Камера наблюдения сняла, как ребёнок, бегая около мамы, провалился под люк

Это пугающее видео появилось в соцсетях недавно и сразу стало распространяться с невероятной скоростью.

Инцидент, предположительно, произошёл в Татарстане. Во время прогулки молодая мама отпустила малыша пройтись самостоятельно, но при этом продолжала за ним следить. В определённый момент мальчик наступил на канализационный люк, а тот совершенно неожиданно перевернулся. Ребёнок мгновенно провалился в колодец, пишет ГТРК "Татарстан".

Мама бросилась к колодцу и в попытке достать малыша чуть сама не свалилась внутрь. Она отчаянно старалась достать мальчика. А через мгновение к ней подскочила другая молодая мама, и вместе им удалось вытащить ребёнка. О состоянии мальчика пока ничего не известно.

Камера наблюдения сняла, как прохожий спас ребёнка, выпавшего из окна 5-го этажа