Популярная певица честно показала, как любая мама выглядит в бикини после родов

Известная британская певица и телеведущая весной этого года уже в третий раз стала матерью. В "Инстаграме" Стейси часто делится моментами из повседневной жизни своей семьи, не используя ретуши и постановочных фото. Но последние её снимки вызвали особую волну признательности 2,4 млн подписчиков.
Молодая мама позировала на пляже вместе со своим третьим сыном — Рексом. Она сидела на песке в одном белом купальнике, и внимание фанатов привлекла не милая картинка, а мягкий и поплывший живот исполнительницы.
Объяснялся он легко: Стейси родила всего полгода назад и не успела прийти в форму, предпочитая всё свободное время отдавать семье, нежели собственной фигуре. В комментариях её поддержали, обрадовавшись, что наконец-то среди знаменитостей появилась обычная мама. Ведь не каждая может накачать каменный пресс, волшебный образом находя лишние минутки.
Отлично выглядишь, мамуля!
wendi_mclendon_covey
Вы такие красивые и настоящие! Моему малышу четыре месяца, так что я тебя отлично понимаю!
janemclearyx
Ты прекрасный пример для любой молодой мамы! Потрясающая женщина с потрясающей семьёй!
howthehellami40
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