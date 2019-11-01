Популярная певица честно показала, как любая мама выглядит в бикини после родов

30-летняя Стейси Соломон заслужила любовь фанатов не только прекрасным голосом, но и редкой открытостью перед подписчиками. И своим последним фото женщина лишь подтвердила, что совершенно ничего не стесняется.

Известная британская певица и телеведущая весной этого года уже в третий раз стала матерью. В "Инстаграме" Стейси часто делится моментами из повседневной жизни своей семьи, не используя ретуши и постановочных фото. Но последние её снимки вызвали особую волну признательности 2,4 млн подписчиков.

Молодая мама позировала на пляже вместе со своим третьим сыном — Рексом. Она сидела на песке в одном белом купальнике, и внимание фанатов привлекла не милая картинка, а мягкий и поплывший живот исполнительницы.

Объяснялся он легко: Стейси родила всего полгода назад и не успела прийти в форму, предпочитая всё свободное время отдавать семье, нежели собственной фигуре. В комментариях её поддержали, обрадовавшись, что наконец-то среди знаменитостей появилась обычная мама. Ведь не каждая может накачать каменный пресс, волшебный образом находя лишние минутки.

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