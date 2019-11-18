Устами младенца глаголет истина: 15 смешных детских цитат на все случаи жизни

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Фото © Giphy

Устами младенца глаголет истина — в этом мы уверены. Но иногда эта "истина" такая смешная, что было бы глупо её не записывать. В "Инстаграме" даже появился специальный аккаунт — livefromsnacktime, где публикуют цитаты детишек со всего мира, присланные их родителями. В подборке ниже — 15 изречений, от которых гарантированно поднимется настроение.

Мой брат хочет быть морским исследователем, когда вырастет. Так что я хочу быть дельфином, чтобы мы смогли всегда быть вместе

Мальчик, 7 лет

Моя тётя — это сестра мамы!! Как тесен мир!

Девочка, 5 лет

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/CMNHospitals-childrens-miracle-network-hospitals-pediatric-patients-RI0ERcVLHjFotZN880" target="_blank">Giphy</a></p>

Мне казалось, что мне очень нужны обнимашки, но понял, что на самом деле я хочу блинчиков

Мальчик, 7 лет

Если честно, мне не особо хочется заводить мужа, но он будет очень полезен по хозяйству

Девочка, 7 лет

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/cEuXHPlFQqZNu" target="_blank">Giphy</a></p>

Мой любимый цвет — мороженое

Мальчик, 7 лет

А мама говорит не обращать внимания на людей, которые мне не нравятся, и, кстати, это ты

Девочка, 8 лет

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/gross-do-not-want-nasty-gl0qCmIqfEJoc" target="_blank">Giphy</a></p>

На Хэллоуин я буду той коричневой собакой из "Скуби-ду". Не помню, как её зовут

Мальчик, 5 лет

Мой муж не будет делиться со мной своими вкусняшками, так что я лучше жену заведу

Девочка, 5 лет

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/angry-book-school-gif-QHkw5qGNPbt1m" target="_blank">Giphy</a></p>

Я достаточно учился в этом году. Самое время, чтобы лето уже наступило

Мальчик, 7 лет

Всегда начинайте есть с десерта. Никогда не знаешь, когда будет конец света

Девочка, 6 лет

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/jerseydemic-xTiN0CNHgoRf1Ha7CM" target="_blank">Giphy</a></p>

Медведи такие пушистые просто потому, что в куртках они бы выглядели очень странно. Вот и всё

Мальчик, 7 лет

Давным-давно в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жила-была принцесса по имени я

Девочка, 5 лет

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/tlc-network-tlc-my-big-fat-fabulous-life-QxSSrQxSKaFECD7ywx" target="_blank">Giphy</a></p>

Я расскажу вам, чем займусь в эти выходные. Я не буду надевать футболку. И, возможно, штанишки тоже

Мальчик, 5 лет

Мам, я не могу уснуть. Я думаю о своём будущем, и это меня пугает

Девочка, 5 лет

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/CMNHospitals-childrens-miracle-network-hospitals-pediatric-patients-69v2l3Mx3VHZY2MTmO" target="_blank">Giphy</a></p>

Два миллиона долларов! Этого хватит, чтобы сводить девчонку на 20 свиданий!

Мальчик, 7 лет

Мама успевает всё на свете, пока её сын даже не догадывается: 7 смешных примеров

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