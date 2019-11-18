Устами младенца глаголет истина: 15 смешных детских цитат на все случаи жизни

Мой брат хочет быть морским исследователем, когда вырастет. Так что я хочу быть дельфином, чтобы мы смогли всегда быть вместе
Мальчик, 7 лет
Моя тётя — это сестра мамы!! Как тесен мир!
Девочка, 5 лет
Мне казалось, что мне очень нужны обнимашки, но понял, что на самом деле я хочу блинчиков
Мальчик, 7 лет
Если честно, мне не особо хочется заводить мужа, но он будет очень полезен по хозяйству
Девочка, 7 лет
Мой любимый цвет — мороженое
Мальчик, 7 лет
А мама говорит не обращать внимания на людей, которые мне не нравятся, и, кстати, это ты
Девочка, 8 лет
На Хэллоуин я буду той коричневой собакой из "Скуби-ду". Не помню, как её зовут
Мальчик, 5 лет
Мой муж не будет делиться со мной своими вкусняшками, так что я лучше жену заведу
Девочка, 5 лет
Я достаточно учился в этом году. Самое время, чтобы лето уже наступило
Мальчик, 7 лет
Всегда начинайте есть с десерта. Никогда не знаешь, когда будет конец света
Девочка, 6 лет
Медведи такие пушистые просто потому, что в куртках они бы выглядели очень странно. Вот и всё
Мальчик, 7 лет
Давным-давно в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жила-была принцесса по имени я
Девочка, 5 лет
Я расскажу вам, чем займусь в эти выходные. Я не буду надевать футболку. И, возможно, штанишки тоже
Мальчик, 5 лет
Мам, я не могу уснуть. Я думаю о своём будущем, и это меня пугает
Девочка, 5 лет
Два миллиона долларов! Этого хватит, чтобы сводить девчонку на 20 свиданий!
Мальчик, 7 лет
Мама успевает всё на свете, пока её сын даже не догадывается: 7 смешных примеров