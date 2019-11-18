Устами младенца глаголет истина: 15 смешных детских цитат на все случаи жизни

Устами младенца глаголет истина — в этом мы уверены. Но иногда эта "истина" такая смешная, что было бы глупо её не записывать. В "Инстаграме" даже появился специальный аккаунт — livefromsnacktime, где публикуют цитаты детишек со всего мира, присланные их родителями. В подборке ниже — 15 изречений, от которых гарантированно поднимется настроение.

Мой брат хочет быть морским исследователем, когда вырастет. Так что я хочу быть дельфином, чтобы мы смогли всегда быть вместе Мальчик, 7 лет Моя тётя — это сестра мамы!! Как тесен мир! Девочка, 5 лет Мне казалось, что мне очень нужны обнимашки, но понял, что на самом деле я хочу блинчиков Мальчик, 7 лет Если честно, мне не особо хочется заводить мужа, но он будет очень полезен по хозяйству Девочка, 7 лет Мой любимый цвет — мороженое Мальчик, 7 лет А мама говорит не обращать внимания на людей, которые мне не нравятся, и, кстати, это ты Девочка, 8 лет На Хэллоуин я буду той коричневой собакой из "Скуби-ду". Не помню, как её зовут Мальчик, 5 лет Мой муж не будет делиться со мной своими вкусняшками, так что я лучше жену заведу Девочка, 5 лет Я достаточно учился в этом году. Самое время, чтобы лето уже наступило Мальчик, 7 лет Всегда начинайте есть с десерта. Никогда не знаешь, когда будет конец света Девочка, 6 лет Медведи такие пушистые просто потому, что в куртках они бы выглядели очень странно. Вот и всё Мальчик, 7 лет Давным-давно в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жила-была принцесса по имени я Девочка, 5 лет Я расскажу вам, чем займусь в эти выходные. Я не буду надевать футболку. И, возможно, штанишки тоже Мальчик, 5 лет Мам, я не могу уснуть. Я думаю о своём будущем, и это меня пугает Девочка, 5 лет Два миллиона долларов! Этого хватит, чтобы сводить девчонку на 20 свиданий! Мальчик, 7 лет Мама успевает всё на свете, пока её сын даже не догадывается: 7 смешных примеров