Инструкция для родителей: что делать, если вашего ребёнка бьют в школе

Учитель истории и отец троих детей, который сталкивался с проблемами школьной травли, рассказывает о том, как родители должны бороться и заступаться за своих детей, если тех обижают в школе.

Я, как человек, который был директором школы, и как родитель детей-школьников, прошёл через разные стадии процесса отстаивания прав тех или иных ребят, своих или чужих. Поэтому могу сказать, какие шаги можно, а какие нужно делать родителю в той или иной ситуации, когда вашего ребёнка в школе обижают. Обижают одноклассники (или один), обижают старшие ребята. Понятно, что обижать можно по-разному. Можно доводить до слёз оскорблениями, а можно быть побитым каждую неделю. И вот на это надо обращать внимание.

Первое. Если вы несколько раз в течение довольно короткого времени (а время летит быстро, поэтому если раза четыре в месяц) услышите от ребёнка одну и ту же "фамилию", которая сделала то-то или то-то, созвонитесь с классным руководителем и постарайтесь выяснить, не замечал ли он что-то в их отношениях и как складываются отношения с обидчиком у других детей. Если по косвенным признакам будет понятно, что не знакомая вам ещё мама того мальчика или девочки вменяемая, то можно попробовать встретиться с ней и поговорить. Отцам было бы проще решить конфликт вообще на этом этапе. Но, повторюсь, при вменяемости сторон.

Второе. Если жалобы не прекращаются, контакт с родителями стопорится, на уровне классного руководителя вопрос стопорится, вам от этого тревожно и вообще синяки, честно говоря, начинают уже доставать — идите в бой, но с полной уверенностью, что пойдёте до конца. Потому что путь до конца слишком нервен, грузен и требует большой бюрократической волокиты, хотя и кратковременной с вашей стороны. Вовсе не обязательно, что вам придётся топить кольцо в кипящей лаве, но уверенность должна быть. А чтобы она была, нужно помнить чётко цель и алгоритм действий.

Цель — то, что вы хотите в конечном итоге. Вы хотите, чтобы обидчика высекли розгами перед всей школой? Вы хотите, чтобы ему дали 15 лет строгого режима? Любая цель может быть реализована, дело во времени и в личном психическом здоровье.

Допустим, вы хотите, чтобы обидчика перевели в другую школу. Такое возможно, согласен. Но требовать этого незаконно: решать, где ребёнку обучаться, — это право родителей.

Самая реальная цель — зафиксировать и громко заявить о ситуации, чтобы она начала рационально решаться и на неё обратило внимание максимальное количество заинтересованных лиц, в том числе и внутри школы. Потому что иногда информация до директора банально не доходит, пока вы не напишете письменное заявление на его имя и не проведёте его через канцелярию. Либо запишитесь к нему на личный приём. Но встречу должно предварять письменное заявление с детальным описанием ситуации и того, что было сделано, проведённое через секретаря, и у вас на руках должна остаться копия с входящим номером, заверенная у секретаря. Возможно, на этом вопрос и начнёт решаться. А если нет?

Крайний случай

Ситуация обостряется, и начались побои. Мелкие тычки, толчки, унизительные клички и издевательства. В конце концов вашего ребёнка побили в школе. Отмечу, не после уроков на улице, а непосредственно в школе. Ваши действия.

Идите в школу, по дороге созванивайтесь с классным руководителем либо с кем-то из администрации, проходите вовнутрь и сразу вызывайте полицию. Набираете 112, выбираете по голосу — и вперёд. Сообщаете, что вы находитесь по такому-то адресу, это здание школы, ваш ребёнок получил физические травмы, вы просите прислать наряд полиции, чтобы зафиксировать произошедшее. Вам будет предложена скорая помощь — решайте сами в зависимости от тяжести. Если разбили нос, то, может, и стоит вызвать скорую, чтобы сделали снимок. В любом случае вам будет необходимо в тот же день появиться в лечебном учреждении и снять побои. Но об этом позже.

Вы сообщаете сопровождающему вас лицу о вызове полиции, ожидаете приезда. По приезде полиции вы вправе написать заявление (и чтобы с вас сняли объяснения) прямо на месте. Но это на практике мало реализуется по одной простой причине: вам в любом случае нужно будет иметь корешок регистрации вашего заявления в журнале регистраций, который находится в отделе полиции. Поэтому если ребёнку не грозит смертельная опасность и он просто сидит, хлюпает носом и держит пятак у фингала, то соглашайтесь на любезное приглашение проследовать в отделение для дачи показаний как законный представитель своего ребёнка. Далее вам определят инспектора по делам несовершеннолетних, который возьмёт с вас объяснения произошедшего: расскажет ребёнок, расскажете вы. Вы же и заверите оба листа показаний. После вы напишете заявление, отдадите его в окошко дежурной части, и — самое главное — не забудьте взять корешок регистрации, он вам пригодится, это единственный документ, доказывающий, что вы подали заявление. В течение десяти дней они должны произвести проверку изложенных вами сведений и дать вам письменный ответ. Неплохо было бы при прощании с инспектором ПДН взять контактный телефон и держать на контроле, делается что-то или нет.

Инспектор затребует с вас справку из травмпункта с фиксацией побоев, поэтому вы едете в травмпункт и едете именно сегодня.

Внимание: взрослые травмпункты не выдают такие справки детям, вам нужен именно детский травмпункт.

После получения справки дома её сканируете. Вообще, теперь все документы сканируете, все они будут нужны в электронном виде. Из травмпункта врач обязан сообщить в полицию, так как побои произошли в школе. Это ещё один плюс вам в вашей истории, потому что в отдел по делам несовершеннолетних о вас сообщат дважды.

Дома первым делом, не затягивая, открывайте сайт департамента образования вашего города или области и пишите в электронную приёмную. Департамент образования города Москвы откликается очень оперативно.

Описывайте ситуацию, прикрепляйте сканы всех документов, которые подтверждают ваши слова (в том числе и все сканы заявлений на имя классного руководителя или директора школы, бумаги из полиции), просите организовать проверку изложенных фактов. Делайте это сразу, завтра у вас на это уже не хватит сил, да и настроение пропадёт. При этом надо понимать, что Федеральный закон "О порядке рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации" трактуется таким образом, что позволяет отправить письмо на "рассмотрение по компетенции", то есть школе. Так и будет, поэтому своим письмом вы лишний раз побудите руководство школы вникнуть в ситуацию, но никак их не накажете. То есть ещё раз: ваше письмо в департамент образования — это трата времени директора на составление вам ответа. Но ваша проблема будет решена, если вы уже сформулировали для себя, что вы хотите, а не в порыве праведного гнева палите вокруг из всех орудий.

Если ничто не работает

Ваши действия не приносят результата — стопорится что-то на всех уровнях, в течение трёх дней до вас не доходят никакие сигналы. Маловероятно, но всё же. Не ждите — ищите СМИ, которые готовы осветить вашу ситуацию: школьная тема актуальна. Три дня у вас на всё на это и уйдёт — описание ситуации, подтверждение документами, принятие решения на планёрке по поводу нужности материала. Обычно медиа понимают, что такие темы могут и не выстрелить, и должны быть готовы остановить вашу публикацию по вашей просьбе в случае изменения ситуации и при должном этическом уровне отношений, но и вы должны понимать, что вас могут женить и без вас. Это крайний шаг к огласке. По степени распространения этой информации последствия будут различаться — вы сами видели разные примеры.

Но публикация даёт вам следующий шаг — вместе со ссылкой на публикацию вы пишете письмо в мэрию Москвы, Генеральную прокуратуру, Министерство образования, президенту РФ с просьбой проверить изложенные в статье факты, так как вы и являетесь тем лицом, о котором идёт речь. Далее опять начинается круговерть бумаг, но она дополнительно стимулирует какие-то рациональные изменения в ситуации, а возможно, что приведёт и к возбуждению уголовного дела по факту халатности.

Я описал предельное количество уровней, которым был свидетель или прошёл сам. Редко требуются все этапы. Самое главное правило — вовремя остановиться! Идите на любой контакт, который вам будет предлагаться, ищите варианты разрешения ситуации, возможности перевести всё в область человеческих отношений. Вашему ребёнку ещё в этой школе учиться, а вам ещё несколько лет встречаться с этими людьми и на выпускном вечере постараться не испортить друг другу настроение.