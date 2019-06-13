АУЕ, насилие и беспечность вожатых. Как калечат детей в школьных лагерях

Лайф собрал в соцсетях жалобы пострадавших семей, чьи дети уже успели отдохнуть в лагерях при учебных заведениях.

Отдых школьников в летних лагерях в последние годы становится настоящей лотереей, ведь даже если вы выбрали лагерь при известной школе, вам никто не сможет дать гарантии относительно состава вожатых или администрации. А уж с какими друзьями ваш ребёнок проведёт лето — это и вовсе может стать русской рулеткой или игрой на выбывание.

Игра "Собачья смерть"

Массовые драки, издевательства и унижения среди подростков стали нормой в школах. Что говорить про лагеря? Так, один из трагических случаев произошёл в Миассе Челябинской области. Девушка-вожатая получила полтора года тюрьмы за то, что, по данным следствия, оставила без присмотра детей во время опасных "игр".

По материалам дела, дети играли в так называемую "собачью смерть", когда пережимают сонную артерию до потери сознания. Один ребёнок придушил другого так, что тот упал и ударился головой об пол. Это привело к перелому затылочной кости, кровоизлиянию в мозг и, как следствие, трагической смерти.

Самое ужасное, что испуганные сверстники ребёнка говорили, что ударился он сам, а врачи пеняли на то, что у мальчика якобы был приступ эпилепсии.

Ещё одна трагедия произошла вечером 3 июня. В Первую больницу Санкт-Петербурга мать привезла своего 10-летнего сына, воспитанника дневного летнего лагеря, организованного в школе № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга.

У ребёнка врачи обнаружили компрессионный перелом седьмого и восьмого грудных позвонков, сотрясение мозга и ушиб левого колена. На шее у мальчика были видны следы удушения. Впоследствии выяснилось, что душили его… скакалкой! Делали это, по словам ребёнка, дети старших отрядов.

Даже если после такого "отдыха" мальчик не останется инвалидом, то психологическую травму, совершенно очевидно, получит. И это не единственная проблема летних лагерей, особенно городских.

Друзья из АУЕ

Такая жестокость нередко связана с активным влиянием откровенно маргинальных группировок. Одной из таких является АУЕ. Эту аббревиатуру последователи движения расшифровывают как "арестантский уклад един", или "арестантское уркаганское единство".

Она была придумана ворами в законе в тюрьмах как свод неких правил, по которым арестанты живут за решёткой. За последние годы эта идеология просочилась и на волю. Подростки сбиваются в группы и начинают диктовать свои "законы" всем остальным. Интернет просто кишит кадрами расправ над школьниками, которые отказались жить по этим "понятиям" или платить дань малолетним уркаганам.

Поначалу "арестантской чумой" заболело Забайкалье — именно там расположено большое количество тюрем, в том числе и для малолетних преступников. Позднее представители АУЕ стали появляться в школах по всей России.

Сегодня аббревиатуру АУЕ можно увидеть не только в детских лагерях, куда отправляют детей постарше, но даже в детских садах.

Можно было бы сказать, что это просто чья-то неудачная шутка, если бы это не было так грустно. Вот такие фото можно найти на "уркаганских" форумах в Интернете.

Неудивительно, что "жизнь по понятиям" стала проникать и в детские лагеря. Пользователь одного из форумов в Интернете пишет (авторская пунктуация сохранена):

"Добрый день, пишу первый раз.

Так вот, хотел поделиться, мой родственник сейчас в Дагестане на съёмках фильма, проживает в детском лагере, и прислал такое фото, это там так развлекаются дагестанские детишки.

Это я так понимаю сейчас модно".

Надпись на фото:

"От всей души для всей Братвы, кому не чуждо воровское,

Здоровья, фарта, пацаны, за вас, за нас, за всё людское!

Воровскому жить и крепнуть, людскому процветать.

АУЕ Бродяги"

После такого стоит уповать лишь на то, что собственный ребёнок не вернётся после летнего отдыха в наколках.

Мнение психолога

— Детский лагерь по структуре — замкнутая подростковая среда, в которой практически отсутствуют контролирующие взрослые, нет сдерживающих и защищающих родителей. И, как следствие, у одних детей возникает ощущение вседозволенности, а у других, более слабых, — подавление воли, — рассказала клинический психолог, руководитель учебного отдела Института психотерапии и клинической психологии Анастасия Перл.

Как известно, главная цель подростка в этом возрасте — самоутверждение, которое всё чаще происходит не через подчёркивание своих талантов и достоинств, а через доминирующее над другими поведение. Для ребёнка в этом возрасте авторитетными являются не родители, от которых ребёнок стремится отделиться, а подростковая среда, в которой действуют свои правила и законы, как при естественном отборе.

Психолог объясняет, почему 20 лет назад ситуация в детских лагерях была иной. По её мнению, раньше у детей не было негативных примеров для подражания в таком оглушительном масштабе, как сегодня. Сейчас существует целая индустрия компьютерных игр со стрельбой, драками и убийствами. Огромное количество фильмов с героями-бандитами без поучительной морали. Передачи и сериалы, в которых главные герои не отличаются интеллектом и преобладает юмор "ниже плинтуса". Поэтому в сознании закрепляется идеализация образа бандита.

— Подростки как дети, примеряющие на себя различные роли, идут по пути меньшего сопротивления, играя роли, увиденные в Сети или на телевидении. Жестокостью и насилием они вызывают у своих сверстников волну поощрения и уважения, — добавляет психолог.

Насилие и секс

К слову, плоды Интернета могут обернуться настоящим ужасом для детей в лагерях. Именно в подростковом возрасте, в период полового созревания, обычная влюблённость может обернуться настоящей травмой. У современных подростков, по словам психологов, произошло смещение ценностей: простые романтические отношения их уже не устраивают, они желают вещей посерьёзнее. Насмотревшись в Сети пикантного видео, они переносят модели поведения в обычную жизнь. Именно поэтому в детских лагерях нередкими становятся групповые изнасилования.

Об одной из таких историй стало известно год назад. В детском лагере "Созвездие" в Чувашии четверо подростков 14 и 15 лет изнасиловали 13-летнюю девочку. Насильники поймали жертву, когда та выходила из туалета, силой отвели к себе в палату и надругались. Случилось это в 2017 году, однако уголовное дело возбудили лишь год спустя.

Life писал об этом ранее:

После происшествия девочка замкнулась в себе и была в тяжёлом психологическом состоянии. Учителя обратили на неё внимание только тогда, когда она начала рвать на себе волосы… до проплешин. Пострадавшую отвели к школьному психологу, а оттуда отправили в психдиспансер. Уголовное дело правоохранители возбуждать не спешили, объясняя это именно тем, что жертва изнасилования попала в психиатрическую больницу, а один из участников надругательства был якобы родственником высокопоставленного сотрудника в погонах. Неудивительно, что и администрация лагеря, и вожатые тщательно умалчивали о случившемся.

Халатность взрослых

Вместе с тем не только подростковая агрессия может стать кошмаром для детей. Куда большую угрозу зачастую представляют взрослые, точнее, их халатность.

Вряд ли кто-то из родителей думает о том, что его ребёнок может умереть в лагере. Оказывается, может — например, от падения флагштока. Именно такая трагическая смерть постигла восьмиклассника в Башкирии.

15-летний подросток работал волонтёром в лагере "Чайка". 3 июня он скончался. На него упал 8-метровый металлический флагшток, находившийся на волейбольной площадке. Оказалось, что труба не была закреплена должным образом.

Ещё один вопиющий случай халатности произошёл в Саратовской области. В мае этого года во время проверки прокуратуры выяснилось, что в 19 дневных лагерях Красноармейского района не работало противопожарное оборудование. Его обслуживание было прекращено из-за несвоевременной оплаты.

В апреле этого года в подмосковном оздоровительном лагере "Клязьма" произошло массовое отравление детей, которые приехали на танцевальный конкурс. Больше полусотни из них получили тяжёлое отравление, а двое оказались в больнице с острым гастроэнтеритом.

Все эти неутешительные факты говорят сами за себя: родителям, отправляющим детей на отдых, расслабляться нельзя. Если в лагере что-то не так, ежедневные, а то и ежечасные звонки и регулярные визиты помогут понять это. При малейшем сомнении лучше забрать ребёнка домой.