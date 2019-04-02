Полицейские выяснили, зачем воспитатель детсада отравил химикатами 23 ребёнка

Недавно стало известно о страшном поступке воспитателя детского сада в провинции Хэнань, Китай. Пользователи Сети гадали, что могло толкнуть человека на такую жестокость, и вот наконец-то полиция раскрыла мотивы преступника, пишет Daily Mail.

По сообщениям очевидцев, малыши почувствовали себя плохо сразу после завтрака. Отец четырёхлетней девочки Ли приехал после звонка директора детсада и обнаружил свою дочь уже без сознания. Ещё несколько детей, что находились рядом с ней, были бледны и держались за животы.

Всех 23-х малышей доставили в больницу с признаками отравления: тошнота, потеря сознания, головная боль. Позже врачи обнаружили следы нитритов — веществ, которые добавляют в мясные полуфабрикаты. Оказалось, что воспитатель детсада специально подсыпал химикаты в утреннюю кашу, чтобы отомстить коллеге, с которым не так давно крупно поругался.

Мой ребёнок сказал, что обычно каша всегда сладкая, но в этот раз была солёной и горькой Родитель одного из детей

Воспитателя, чьё имя не называется, арестовали сразу. Пострадавшим детям промыли желудки и почти всех отпустили по домам. Одного малыша в особенно тяжёлом состоянии отправили в центральную больницу для тщательного обследования.