Записка сына о том, как мама испортила лето, нашла своих читателей через 15 лет

Джон Макинни из Дублина поделился запиской, полной ярости, которую он написал вместе со своей сестрой для мамы.

Джон и Карла, когда им было 8 и 11 лет соответственно, написали невероятно драматичное письмо своей маме. Причина — выброшенные водяные бомбочки и, как следствие, испорченное лето. Спустя 15 лет Джон опубликовал записку в своём твиттер-аккаунте Scarlet4UrMa. Всё это время мама хранила её у себя.

Дорогая мама,

Я пишу это письмо, чтобы предупредить тебя, что ты портишь лето своего сына и дочери.

Ты взяла и выбросила больше 250 водяных бомбочек потому, что мы... просто веселились. Ты, наверное, сейчас на нас очень злишься и хочешь посадить под домашний арест. Что ж, это неважно, ведь мы уже будто под арестом. Ты дала нам пять долларов на бомбочки и теперь сама же не разрешаешь ими пользоваться.

Ты жалуешься, что мы мало гуляем, но стоит нам выйти на улицу... ты снова ругаешься!

Спасибо, что разрушила первые дни нашего лета. Надеюсь, ты счастлива.

Когда мы вернёмся в школу после лета и учителя спросят, чем мы занимались на каникулах, мы скажем: "Ничем, ведь наша мама нам всё запрещает!" Вот тогда-то ты пожалеешь!

Просто подумай — у нас тоже будут свои дети. Если бы мы обращались с ними так же, какая бы у них была жизнь? Скучная и грустная? Прямо как наша? Надеюсь, нет! Впрочем, наверное, ты бы этого и хотела.

Джон и Карла

Письмо, которое было опубликовано в четверг, стало вирусным. С тех пор твитом поделилось более тысячи пользователей и лайкнули почти 15 тысяч раз.

Все абзацы с отступом и каждый очень крутой и полностью раскрывает смысл Пользователь Twitter

Так смешно, что вы подписали свои имена с одной стороны, но потом, видимо, решили, что письмо слишком короткое и скучное, поэтому перечеркнули их и продолжили на обороте Пользователь Twitter

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