Небольшой процент людей рождается с незаметными ямочками над ушами, и вот почему

Менее одного процента проживает в Великобритании, ещё меньше — в США. В Азии и некоторых частях Африки их количество варьируется от четырёх до десяти процентов. Но это не признак того, что с их здоровьем что-то не так.

В действительности врождённый дефект называется preauricular sinus и представляет из себя маленькие вмятины и ямочки, которые находятся около ушного хряща. Впервые он был задокументирован учёным Ван Хойзингером в 1864 году, сообщает Mirror.

Биолог Нил Шубин утверждает, что маленькое отверстие может быть рудиментарным остатком из тех времен, когда у наших предков были жабры. Впрочем, беспокоиться об этом всё равно не стоит. Ямочки в основном не вызывают каких-либо проблем.

Впрочем, это не единственное свидетельство эволюции, оставшееся на нашем теле. Например, мурашки по коже — это результат работы маленьких мышц, которые непроизвольно сокращаются при сильных эмоциях или когда холодно. Эти сокращения помогали нашим предкам сохранить тепло, а в минуты опасности выглядеть крупнее.