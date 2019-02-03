10 правил жизни Децла
Фото: © VK/Децл aka Le Truk
Об отцовстве
"Это важно для любого мужчины! Моему Тони всего 12 лет. Он пока осваивается в жизни, определяется, чем хочет заниматься в будущем", — говорил Децл, считая рождение сына главным событием в своей жизни.
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Фото: © VK / Кирилл Толмацкий
О наркотиках
"Наркотики употребляют, чтобы уйти от той реальности, которая существует вокруг. Это лёгкий и дешёвый способ поехать отдыхать".
О музыке
"Музыка — это информационное оружие в первую очередь. Музыка управляет массами, очень большими массами людей. И порой музыкантов слушают и верят им гораздо больше, чем политикам, ведущим, спортсменам и так далее. Им доверяют люди гораздо больше".
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Фото: © L!FE
О причёске
"Дреды — неотъемлемая составляющая моего музыкально-духовного пути. Это такая же часть тела, как, например, рука или нога. Дреды, как книга жизни, содержат информацию обо всём, что со мной произошло за эти 18 лет".
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О воспитании ребёнка
"Всегда нужно понимать, проще ребёнку объяснить всё так, как есть, без разных прикрас или без вот этих сглаживаний резких углов".
О хип-хопе
"Хип-хоп придумали для того, чтобы подавить агрессию внутри общества, внутри молодёжи, потому что в чёрных кварталах была постоянно накалённая ситуация. Баттлы и граффити придумали, чтобы молодёжь излишки энергии оставляла вот там, на танцполе".
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Фото: © L!FE
О своих псевдонимах
"Мои псевдонимы передают некий контент"
"Децл — парень, которого все помнят, Le Truk — уже не тот маленький Децл, а я нынешний. Джузеппе Жёстко я использую для театра".
Фото: © VK/Децл aka Le Truk
О трёх главных вещах
"Первое — Мир зеркальный, и все наши действия в нём отражаются. Второе — не делать того, чего не хочешь, чтоб делали с тобой. Третье вытекает из вышесказанного — уважать и чтить личное пространство каждого человека. Это не так сложно".
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О жизни
"Наша жизнь — это большой корабль, которым управлять мы ещё не научились, но с каждым днём наблюдается прогресс в развитии".
О смерти
"Мы живём здесь и сейчас, кто знает, где мы будем после смерти? Может быть, возродимся во что-либо на другой планете? Было бы грустно, если б после смерти мы возродились в человеческом обличии, на Земле. Значит, что что-то не сделал в своей жизни".
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