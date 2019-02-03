10 правил жизни Децла

"Мы живём здесь и сейчас, кто знает, где мы будем после смерти? Может быть, возродимся во что-либо на другой планете? Было бы грустно, если б после смерти мы возродились в человеческом обличии, на Земле. Значит, что что-то не сделал в своей жизни".