При жизни он был не нужен. Глюкоза назвала рэперов лицемерами после смерти Децла

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При жизни он был не нужен. Глюкоза назвала рэперов лицемерами после смерти Децла

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Фото: instagram/juzeppejostko, instagram/chistyakova_ionova, коллаж LiFE

На смерть 35-летнего Кирилла Толмацкого, на песнях которого уже успело вырасти поколение, отреагировали многие. Кого-то она действительно шокировала и расстроила. Но публичные переживания некоторых Ионова сочла не совсем искренними.

О кончине рэпера высказались в том числе и Алла Борисовна Пугачёва, Тимати и рэпер Баста, с которым у Толмацкого был конфликт. Теперь же Глюкоза тоже решила почтить его память, попутно обвинив других рэперов в лицемерии. Певица опубликовала пост в "Инстаграме", заявив, что, как это часто бывает, о человеке вспоминают только после его смерти.

Так лицемерно, конечно, наше общество. Вдруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле. А в то время, когда он был рядом, он был не нужен и мало кто сказал из вас эти слова в лицо. Покойся с миром

Глюкоза

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/juzeppejostko/" target="_blank"><strong>juzeppejostko</strong></a></p>

Публикация певицы набрала более 73 тысяч лайков менее чем за сутки. И в комментариях она в основном встретила одобрение своей позиции, хотя, по сути, также публично высказалась о смерти Толмацкого в соцсетях. Подписчики посетовали на то, что зачастую человек интересен другим, только когда он на пике славы.

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/chistyakova_ionova/" target="_blank"><strong>chistyakova_ionova</strong></a></p>

Помню, был трек в подтверждение ваших слов, когда он ушёл из Bad B. Альянса: "Все ненавидят Децла и Влада Валова, но знают наизусть "Кидалово", дома не раз играло

alexey_vinokuroff

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/juzeppejostko/" target="_blank"><strong>juzeppejostko</strong></a></p>

Закон жизни, когда талантливый человек умирает, его заслуги помнят лишь после смерти!

deevanatalia3381

Напомним, музыкант умер в ночь со второго на третье февраля в Ижевске, где отыграл концерт. Многие поклонники вспоминают его интервью трёхлетней давности, где он рассказывал, что собирается в 35 лет инсценировать свою смерть.

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