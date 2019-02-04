При жизни он был не нужен. Глюкоза назвала рэперов лицемерами после смерти Децла

На смерть 35-летнего Кирилла Толмацкого, на песнях которого уже успело вырасти поколение, отреагировали многие. Кого-то она действительно шокировала и расстроила. Но публичные переживания некоторых Ионова сочла не совсем искренними.

О кончине рэпера высказались в том числе и Алла Борисовна Пугачёва, Тимати и рэпер Баста, с которым у Толмацкого был конфликт. Теперь же Глюкоза тоже решила почтить его память, попутно обвинив других рэперов в лицемерии. Певица опубликовала пост в "Инстаграме", заявив, что, как это часто бывает, о человеке вспоминают только после его смерти.

Так лицемерно, конечно, наше общество. Вдруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле. А в то время, когда он был рядом, он был не нужен и мало кто сказал из вас эти слова в лицо. Покойся с миром Глюкоза

Публикация певицы набрала более 73 тысяч лайков менее чем за сутки. И в комментариях она в основном встретила одобрение своей позиции, хотя, по сути, также публично высказалась о смерти Толмацкого в соцсетях. Подписчики посетовали на то, что зачастую человек интересен другим, только когда он на пике славы.

Помню, был трек в подтверждение ваших слов, когда он ушёл из Bad B. Альянса: "Все ненавидят Децла и Влада Валова, но знают наизусть "Кидалово", дома не раз играло alexey_vinokuroff

Закон жизни, когда талантливый человек умирает, его заслуги помнят лишь после смерти! deevanatalia3381

Напомним, музыкант умер в ночь со второго на третье февраля в Ижевске, где отыграл концерт. Многие поклонники вспоминают его интервью трёхлетней давности, где он рассказывал, что собирается в 35 лет инсценировать свою смерть.