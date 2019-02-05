"Мой путь не каждый себе пожелает". Опубликовано предсмертное интервью Децла

За неделю до смерти Кирилл Толмацкий дал интервью "Муз-ТВ". Полную версию ролика канал выложил уже после его смерти. Рэпер рассказал в том числе о своих слушателях, творческом пути и любви.

Последнее интервью Децла стало для него пророческим. Толмацкий рассказал о своём отношении к современным исполнителям, в частности раскритиковав Элджея и посоветовав ему поменять образ жизни. "Если он всё-таки доживёт до старости с такими текстами и стилем жизни...", — эта фраза стала роковой для знаковой фигуры российского хип-хопа. Через неделю Децла не стало.

Он ещё молод и не чувствует своей ответственности перед массами, которые его слушают. Если он всё-таки доживёт до старости с такими текстами и стилем жизни, в чём я сильно сомневаюсь, то думаю, ему будет стыдно слушать своё сегодняшнее творчество Децл

Впрочем, Децл признался, что ему до сих пор стыдно за некоторые моменты в своей биографии, однако он старался оставаться верным себе до конца.

Путь, который я выбрал, не каждый себе пожелает. <...> Я не готов лицемерить. А в шоу-бизнесе это важный момент. Особенно если ты собираешься в топы. Там надо улыбаться, лицемерить. Это не мой стиль Децл

Упомянул Толмацкий и о любви, которая для него в первую очередь является ответственностью. Стоит отметить, что на момент смерти он прожил со своей супругой Юлией более 13 лет и растил сына.

Все думают, что любовь — это поцелуйчики и тому подобное. Взрослая любовь — это в первую очередь ответственность. Когда ты любишь человека, ты к нему в любой ситуации относишься ответственно. Ты не можешь любимой маме или папе отказать в их просьбе Децл

Напомним, что предварительно причиной смерти 35-летнего музыканта названа сердечная патология. Похороны рэпера состоятся 6 февраля на Пятницком кладбище.