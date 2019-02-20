"Мог стать сиротой". Сын Децла рассказал, что у мамы возникли проблемы с сердцем

13-летний Тони Толмацкий написал в "Инстаграме", что у его мамы Юлии едва не случился сердечный приступ.

Мальчик указал, что его маме Юлии Толмацкой стало плохо после новостей о том, что журналист Роман Супер собирается снять про Децла фильм и начал сбор средств. Роман запустил краудфандинговую кампанию, и на его счёте уже более 500 тысяч.

Тони написал гневный пост, где возмущался действиями журналиста и назвал его аферистом. По словам мальчика, его семья против съёмок и сам Децл при жизни не симпатизировал Суперу. Подросток объяснил, что у его семьи сейчас не лучшее финансовое положение, а Роман просто пытается нажиться на имени его отца.

Проблема в том, что мы еле-еле перебиваемся без денег, а тут какой-то левый мужик на честном имени моего отца решил заработать 3,5 миллиона. Роман решил заработать на человеке после его смерти, хотя мой папа всегда был против этого Тони Толмацкий

Кроме того, Тони рассказал, что едва не лишился мамы, у которой на фоне скандала из-за фильма чуть не случился сердечный приступ: Юлия очень эмоционально отреагировала на идею Супера.