Лето приехало в Москву на Ferrari

Звезда "Ютуба" проверила мощь элитного спорткара, а затем провела диджей-сет для гостей богемного ресторана "Новиков", который вчера открыл свою летнюю террасу. Праздничный вечер вёл Андрей Малахов, который вручил главный приз победителю лотереи среди гостей вечера — уик-энд с "Феррари-Авилон" в Будапеште на треке "Формулы-1".
— "Авилон" представляет наибольшее количество люкс-брендов в России, — отметила Яна Солодовникова, бренд-менеджер "Авилон-Феррари". — В нашем ассортименте: "Астон-Мартин", "Феррари", "Роллс-Ройс", "Бентли", а также "Бугатти". В этом году мы отмечаем 70-летие бренда "Феррари", а потому решили поддержать итальянскую тематику вечеринки.
Джанлука Вакки несколько часов стоял за диджейским пультом. Посмотреть на эпатажного богача собрались представители столичной богемы, среди которых актёры, телеведущие и бизнесмены. Гостями вечера стали Константин Крюков, Сати Казанова, Эвелина Хромченко и многие другие.
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