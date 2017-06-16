Лето приехало в Москву на Ferrari

Вчера в самом сердце столицы, в отеле Ritz Сarlton, что расположен рядом с Красной площадью, российский бомонд встречал лето. Наши звёзды справедливо рассудили, что, если тепло само не идёт в Москву, его нужно привезти специально, причём в виде итальянского мачо Джанлуки Вакки (знаменитый "танцующий миллионер") на итальянском умопомрачительном автомобиле "Феррари".

Звезда "Ютуба" проверила мощь элитного спорткара, а затем провела диджей-сет для гостей богемного ресторана "Новиков", который вчера открыл свою летнюю террасу. Праздничный вечер вёл Андрей Малахов, который вручил главный приз победителю лотереи среди гостей вечера — уик-энд с "Феррари-Авилон" в Будапеште на треке "Формулы-1".

— "Авилон" представляет наибольшее количество люкс-брендов в России, — отметила Яна Солодовникова, бренд-менеджер "Авилон-Феррари". — В нашем ассортименте: "Астон-Мартин", "Феррари", "Роллс-Ройс", "Бентли", а также "Бугатти". В этом году мы отмечаем 70-летие бренда "Феррари", а потому решили поддержать итальянскую тематику вечеринки.

Джанлука Вакки несколько часов стоял за диджейским пультом. Посмотреть на эпатажного богача собрались представители столичной богемы, среди которых актёры, телеведущие и бизнесмены. Гостями вечера стали Константин Крюков, Сати Казанова, Эвелина Хромченко и многие другие.