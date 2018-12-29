Самый горячий Санта! Джаред Лето выложил фото с голым торсом, отметив 47-летие

Музыкант похвастался в "Инстаграме", где у него более 10 млн подписчиков, идеальным телом. Он выложил снимок с голым торсом и в шапке Санта-Клауса, поблагодарив таким образом фанатов за поздравления с днём рождения и пожелав им хороших праздников.
Конечно, поклонники не могли в очередной раз не изумиться тому, насколько молодо выглядит их кумир, и отметили, что такой Санта уже сам по себе подарок. В интервью британскому изданию GQ в 2013 году Джаред рассказывал, в чём секрет его внешности: "Двадцать лет вегетарианской и веганской диеты и забота о себе".
В 47 лет нельзя выглядеть настолько прекрасно и идеально
jared_leto_is_forever
Самый горячий мужчина
barbie_carlson
Также Джаред выложил старый снимок в подобном стиле, чтобы ни у кого точно не осталось сомнений в том, что возраст над ним не властен.
Почему ты вообще не стареешь? В чём твой секрет?
calendarick
Ты никогда не стареешь
leahgiardina
Очень горячо. Эта фотография — лучший подарок для фанатов
sofiiasukhenko
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