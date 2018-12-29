Самый горячий Санта! Джаред Лето выложил фото с голым торсом, отметив 47-летие

Американскому рок-музыканту и оскороносному актёру 26 декабря исполнилось 47 лет. Но поклонники уже давно пришли к выводу, что Джаред обладает какой-то магической силой, которая помогает ему не стареть.

Музыкант похвастался в "Инстаграме", где у него более 10 млн подписчиков, идеальным телом. Он выложил снимок с голым торсом и в шапке Санта-Клауса, поблагодарив таким образом фанатов за поздравления с днём рождения и пожелав им хороших праздников.

Конечно, поклонники не могли в очередной раз не изумиться тому, насколько молодо выглядит их кумир, и отметили, что такой Санта уже сам по себе подарок. В интервью британскому изданию GQ в 2013 году Джаред рассказывал, в чём секрет его внешности: "Двадцать лет вегетарианской и веганской диеты и забота о себе".

В 47 лет нельзя выглядеть настолько прекрасно и идеально jared_leto_is_forever

Самый горячий мужчина barbie_carlson

Также Джаред выложил старый снимок в подобном стиле, чтобы ни у кого точно не осталось сомнений в том, что возраст над ним не властен.

Почему ты вообще не стареешь? В чём твой секрет? calendarick

Ты никогда не стареешь leahgiardina