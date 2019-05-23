Джаред Лето выложил фото в одном полотенце, не оставив фанатам ни единого шанса

Этот оскороносный актёр довольно редко радует своих подписчиков новыми снимками, зато очень метко.

Джареду Лето уже 47, и о том, что он пьёт эликсир молодости, превратился в Дориана Грея или Бенджамина Баттона, давно ходят шутки. Настолько молодо и очаровательно выглядит рок-звезда. На этот раз он снова заставил поклонников плотно прильнуть к экранам, выложив горячий снимок. Фанаты отметили фото почти миллионом лайков и сотнями восторженных комментариев.

На нём Лето предстал с голым торсом, демонстрируя эффектный рельеф мышц. На талии у грозно выглядящего актёра красовалось полотенце. Тем не менее Джаред оставил к снимку шутливую подпись.

Когда ты думал, что это вечеринка в тогах Джаред Лето

Сейчас фронтмен группы Thirty Seconds to Mars занят в съёмках супергеройского фильма, основанного на комиксах Marvel, — ленты "Морбиус, живой вампир", где исполнит главную роль, пишет pagesix.

Самый горячий Санта! Джаред Лето выложил фото с голым торсом, отметив 47-летие